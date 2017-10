Handball : Erstmals im Viertelfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Manfred Schulz/Archiv 1 von 1

Die Frauen des TSV Bützow haben erstmals das Viertelfinale im Handball-Landespokal erreicht. Beim Verbandsligisten SG Uni Greifswald/Loitz setzten sie sich mühelos mit 32:21 durch.

Die Bützowerinnen hatten zunächst den Ball und spielten durch ein kluges Angriffsspiel und einer konsequenten Deckungsarbeit eine 1:6-Führung heraus. Trainer Jürgen Klink entschied sich zunächst für eine 3-2-1-Deckung, um die Angriffe der Gäste frühzeitig zu stören und den Ball zu erobern. Im Laufe der ersten Halbzeit stellten sich die Gastgeberinnen auf diese Deckungsarbeit ein, stellten ihr Angriffsspiel um und blieben den Warnowstädterinnen bis zum Spielstand von 8:11 auf den Fersen. Daraufhin wurde auf eine 6:0-Abwehr umgestellt und durch die gewonnenen Bälle in der Abwehr konnten die darauffolgenden erfolgreichen Tempogegenstöße von Julia Kretschmer und Cindy Dünow die Führung der TSV-Frauen ausbauen. So ging es mit dem Spielstand von 9:17 in die Halbzeitpause.

Die Bützowerinnen wollten nicht nur die 8-Tore-Führung verwalten, sondern sich in der zweiten Halbzeit genauso konzentriert und kämpferisch präsentieren wie in den ersten 30 Minuten. Dieses gelang ihnen jedoch nur teilweise. Die Angriffe wurden nicht konsequent genug gespielt und 100-prozentige Torchancen blieben, wie auch zeitweise in der ersten Halbzeit, ungenutzt. Doch trotz einiger Fehler wurden die Bützowerinnen ihrer Favoritenrolle gerecht und gaben ihre deutliche Führung von zehn Toren nicht mehr her. Positiv hervorzuheben sind auch die Torhüterinnen des TSV Bützow, Maxi Wegner und Juliane Kaiser. Sie parierten ganz stark fünf der acht gegen den TSV gegebenen 7-Meter und stärkten ihrer Mannschaft somit den Rücken. So endete diese Partie 21:32 für Bützow.

TSV Bützow: Maxi Wegner, Juliane Kaiser – Julia Kretschmer (10 Tore), Selina Blumrich (2), Anne Behning, Patricia Sachs (1), Celina Bollow-Garlipp (3), Yvonn Jäger, Katrin Horke, Caroline Kröning (4), Celin Kellert (5), Cindy Dünow (5), Anna Herbst (2)