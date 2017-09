Sportvorschau : Fußball-Saison geht nun richtig los

vergrößern 1 von 1 Foto: Robert Grabowski 1 von 1

von Robert Grabowski

erstellt am 08.Sep.2017 | 05:04 Uhr

Die aktuellen Sport-Termine in der Region am Wochenende (soweit gemeldet/Änderungen vorbehalten):



Fußball

Der TSV Bützow ist wie folgt im Einsatz:

• Die Verbandsliga-Männer begrüßen am Sonnabend um 14 Uhr den FSV Malchin.

• Die Kreisoberliga-Männer empfangen am Sonntag um 13 Uhr die SG Fiko Rostock.

• Die Ü35 gastiert am Sonntag um 10 Uhr beim SV 90 Lohmen.

• Die Frauen treten am Sonntag um 11 Uhr beim FC Pommern Stralsund an.

Der SV Klein Belitz trifft auf folgende Gegner:

• Die Männer begrüßen am Sonntag um 14 Uhr die TSG Neubukow.

• Die B-Junioren gastieren am Sonnabend um 10.30 Uhr beim FSV Kühlungsborn.

• Die D-Jugend empfängt am Sonnabend um 10 Uhr den Kröpeliner SV II.

• Die E-Jugend tritt am Sonnabend um 11 Uhr beim SV Hafen Rostock an.

• Die F-Junioren erwarten am Sonntag um 10 Uhr den PSV Rostock.

Die Schwaaner Eintracht misst sich mit folgenden Gegnern:

• Die Männer spielen am Sonntag um 11 Uhr beim SV Pastow II.

• Die B-Junioren begrüßen am Sonnabend um 10 Uhr den Doberaner FC.

• Die C-Jugend empfängt am Sonntag um 10 Uhr den SV Pastow.

• Die D-Junioren spielen am Sonntag um 14 Uhr beim SSV Satow.

• Die E-Junioren sind am Sonntag um 12.15 Uhr beim Güstrower SC III gefordert.

• Die F-Junioren gastieren am Sonnabend um 9 Uhr beim Rostocker FC II.

Der SV Grün-Weiß Jürgenshagen trifft auf folgende Konkurrenz:

• Die Männer gastieren am Sonntag um 10.30 Uhr beim SV Parkentin.

• Die Ü35 erwartet heute um 19 Uhr den SV Reinshagen.

Der Nachwuchs der SG Bützow/Rühn spielt wie folgt:

• Die A-Junioren empfangen am Sonnabend um 9.30 Uhr den SV Warnemünde (in Rühn).

• Am Sonnabend, 11.15 Uhr begrüßt die B-Jugend den FSV Nordost Rostock.

• Die C-Junioren gastieren am Sonntag um 10.30 Uhr bei den Fußballzwergen Rostock.

• Die D-Jugend kickt am Sonntag um 10 Uhr beim FSV Kritzmow.

• Die D-Mädchen treten am Sonnabend um 10 Uhr bei den Fußballzwergen Rostock an.

• Die E2-Jugend gastiert am Sonnabend um 10 Uhr bei der SG Krakow am See/Lohmen.

• Die F2-Junioren sind am Sonntag um 9 Uhr beim SV Teterow II zu Gast.

Der FSV Rühn spielt am Sonntag um 11 Uhr beim Sievershäger SV II.

Der SV Fortuna Bernitt begrüßt am Sonntag um 14 Uhr den SV Wittenbeck.

Der LSV Zernin spielt am Sonntag um 14 Uhr beim SV Reinshagen.

Der SKV Steinhagen erwartet am Sonntag um 11 Uhr den TSV Rostock.

Am 21. Spieltag der Schwaaner Freizeitliga kommt es heute um 19 Uhr zu folgenden Duellen: Werle-Kassow – Traktor Tarnow, LSV Traktor Wahrstorf – Wiendorfer SV, FreizeitKicker Kuhs – Bölkower SV Freizeit, KSV Zepelin – Schwaaner SV, Güstrower SC – Schwaaner Eintracht, Freizeit Kickerz Barlachstadt Güstrow – Groß Schwiesow



Handball

Der TSV Bützow veranstaltet am Sonnabend und Sonntag folgende Eurawasser-Cups:

• Am Sonnabend, ab 9 Uhr, erwartet die männliche Jugend C den Plauer SV, Sternberger SV und den Schwaaner SV. Außerdem nimmt eine Mix-Mannschaft C/B sowie die weibliche Jugend C des TSV teil.

• Am Sonnabend, ab 13 Uhr, ist die männliche Jugend D Gastgeber. Mit dabei sind der Plauer SV I und II, die TSG Wismar sowie Osterburg.

• Am Sonntag, ab 9 Uhr, empfängt eine Mix-Mannschaft der Jugend E den Plauer SV sowie den VfL Blau-Weiß Neukloster männlich und weiblich.

• Zum Abschluss trifft am Sonntag, ab 13 Uhr, die weibliche Jugend D auf den Plauer SV, Rostocker HC II, SV Matzlow-Garwitz und die TSG Wismar.

Die weibliche Jugend B des TSV Bützow fährt am Wochenende zum OG-Cup nach Oldenburg und nimmt in Holstein an zwei Turnieren teil. Änderungen vorbehalten