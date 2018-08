Fußball : Guter Test für den TSV

Bützower Verbandsliga-Elf gewann beim SV Waren 09 mit 5:0 (0:0)

von Robert Grabowski

02. August 2018, 05:00 Uhr

Nach intensiven Bemühungen hat es für den TSV Bützow am Dienstagabend doch noch mit einem Testspiel geklappt. Nach der Absage des TSV Graal-Müritz machte sich der Fußball-Verbandsligist auf den Weg zur Landesklasse-Vertretung des SV Waren 09. Und die weite Reise sollte sich lohnen. Mit einem 5:0-Erfolg wurde der TSV Bützow seiner Favoritenrolle mehr als gerecht, denn der Sieg hätte deutlich höher ausfallen müssen.

Allein in der ersten Hälfte waren fünf Treffer möglich, diese fielen aber erst im zweiten Abschnitt. Kapitän Sebastian Synwoldt ließ den Knoten per Gewaltschuss platzen (66.), ehe Denis Schröpfer (68., 83.) und Ramon Farias (78., 89.) jeweils einen Doppelpack nachlegten. Denis Schröpfer war aber nicht nur aufgrund seiner beiden Tore auffälligster Bützower. Mit viel Spielübersicht und tollen Einzelaktionen tat er sich hervor, in dem er nicht nur sich, sondern auch seine Mitspieler sehr gut in Szene setzte. „Es war ein gutes Testspiel von uns. Ich denke, wir haben den Gegner über 90 Minuten beherrscht, keine einzige Torchancen zugelassen. Außerdem haben wir uns viele Torchancen herausgespielt und gute Passpassagen dabei gehabt – also vieles von dem, was wir uns vorgenommen hatten“, so das Fazit von TSV-Trainer Helge Marquardt, der seiner Mannschaft zudem eine gute Laufarbeit nach den anstrengenden Trainingseinheiten attestierte.