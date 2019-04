Fußball-Kreisliga : Kurz vor Schluss erlöst

Fußball-Kreisliga, Staffel I: SV Klein Belitz siegt beim SV Wittenbeck durch zwei späte Tore mit 4:2

von svz.de

10. April 2019, 05:00 Uhr

Die Kreisliga-Elf des SV Klein Belitz fuhr zwar einen erwartungsgemäßen Sieg ein (4:2), musste beim Tabellenachten in Wittenbeck aber bis in die Schlussminuten auf die entscheidenden Treffer warten.

Dabei knüpfte die Dethloff-Truppe in der ersten Hälfte nahtlos an die gute Leistung der Vorwoche an (knappe 1:2-Pokalniederlage in Sanitz – Anm. d. Red.) und kam durch einen Kopfball von Christian Riemann früh zur ersten Möglichkeit (3.). Zwar kassierten die Belitzer wenig später den vierten Foulelfmeter im vierten Rückrundenspiel (9./Johannes Hering), ließen sich von dem frühen 0:1-Rückstand aber nicht verunsichern. Durch Zweikampfstärke und engagiertes Nachsetzen erarbeiteten sich die Gäste ein deutliches Übergewicht und nutzten die sich bietenden Räume auch mit spielerischen Mitteln. Nach einer vergebenen Kopfballmöglichkeit von Marco Loppnow (12.) drehten Justin Laatz im Nachsetzen (22.) und Rico Bahr mit einem Distanzschuss (23.) den Spielstand dann auch in eine eigene Führung. Zwar entstanden in der Folgezeit nur wenige klare Torchancen, doch vor allem bei Justin Laatz’ Eins-gegen-Eins-Duell mit dem Torwart war kurz vor der Pause auch eine höhere Halbzeitführung möglich.

Nach dem Seitenwechsel stellte sich der Gegner dann aber besser ein und ließ deutlich weniger Freiräume zu. Ein Torschuss von Marco Loppnow (48.) war bis in die Schlussphase zunächst die letzte Belitzer Tormöglichkeit. Nachdem Wittenbeck in seinen vorherigen sieben Spielen gegen die „Top-Sieben“ der Liga nur ein einziger Treffer gelang, markierte Johannes Hering in der 64. Minute nach einem Eckball den überraschenden 2:2-Ausgleich. Erst die gegnerische Unterzahl aufgrund einer Gelb-Rote Karte verhalf den Gästen danach nochmal zu einer Schlussoffensive (83.). Nachdem Marco Loppnow zuvor dreimal vergab (80., 85., 87.), markierte der Angreifer in der 89. Minute per Abstauber noch den entscheidenden Führungstreffer. Nick Dukat erhöhte nach einem Konter sogar noch auf 4:2 und sicherte endgültig den ersehnten Sieg.

SV Klein Belitz: Maik Radke – Daniel Tempelmann, Daniel Cerncic, Kay Kommoß, Maximilian Schmidt (60. Fiete Heuckendorf), Christian Block, Rico Bahr (70. Nick Dukat), Christian Riemann, Martin Kracht (65. Ralf Marcinkowski), Justin Laatz, Marco Loppnow