Handball : Routine zahlt sich aus

Der erste Sieg in dieser Saison war lange in der Schwebe, doch es hat gereicht. Die Bezirksliga-Handball-Männer des Schwaaner SV II setzten sich beim Laager SV mit 22:19 durch.

In der Startaufstellung standen neben dem erfahrenen Detlef Lankowski bis auf Steffen Effex ausschließlich Jugendspieler, die teilweise schon im Team der ersten Männer in Schwerin (25:25) im Einsatz waren. Dass der Einsatz in der Ersten geschlaucht hatte, war an den vielen Unsicherheiten im Spiel der Gäste zu erkennen. So waren in den ersten fünf Minuten Effex mit zwei herausgeholten Strafwürfen und Lankowski als sicherer Schütze die Aktivpunkte im Schwaaner Spiel. Dann wurde das Angriffsbemühen der Gäste zusehends harmloser und von vielen technischen Fehlern begleitet. Das erkannten die Laager Spieler und rissen den Spielfaden an sich. So wurde aus dem 2:3 (6.) ein 6:3 (14.) aus Laager Sicht. Zwei Tore von Effex, ein Treffer von Thies Hildebrandt sowie zwei weitere Tore vom inzwischen eingewechselten Marc Hennings brachten nach 23 Minuten eine Schwaaner Führung von 8:7. Mit der Einwechslung von Christian Ullrich zu seinem ersten Pflichtspiel nach über zwei Jahren Pause kam nun auch Druck von der halblinken Aufbauposition. Innerhalb von drei Minuten erzielte er den 9., 10. und 11. Treffer zum Halbzeitstand von 11:11.

In Halbzeit zwei starteten die Schwä(ä)ne mit der Startaufstellung aus der ersten Halbzeit. Die Nachwuchsspieler standen in der Abwehr gut, ließen aber im Angriff viel liegen. Da es die Bezirksliga-Neulinge aus Laage nicht viel besser machten, entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, bei dem sich über die Stationen 13:13 (40.), 16:16 (46.) und 17:17 (49.) kein Team absetzte. Dann kam noch mal die Zeit der Routiniers. Christian Ullrich und Reiko Schulz, über viele Jahre eingespielt, machten nochmals Druck und erzielten über schöne Zuspiele drei Treffer vom Kreis. Der letzte Torerfolg war Ullrich zum 22:19 vorbehalten.

Schwaaner SV II: Froriep, Grünwald – Vick (1 Tor), Hennings (3), Effex (2), Bartoniek, Hildebrandt (2), Ziegler (1), Matuschek (2), Kreim (1), Lankowski (2), Ullrich (4), Schulz (4)