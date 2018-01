Handball : SSV ruft Leistung zu spät ab

Schwaaner Bezirksliga-Handballer verlieren in Warnemünde 27:30 (11:17)

Nach zuletzt ausgezeichneten Leistungen leistete sich die zweite Handball-Männer-Mannschaft des Schwaaner SV in der Bezirksliga eine Niederlage gegen die vierte Mannschaft des SV Warnemünde.

In den letzten Spielen musste sich der SSV nur dem Tabellenersten geschlagen geben, ansonsten wurden deutliche Siege eingefahren. Die Mannschaft etablierte sich dadurch in der Spitzengruppe der Bezirksliga. Gegen den SV Warnemünde IV geriet der SSV Mitte der ersten Hälfte in Rückstand (5:8) und hatte in der Folge Probleme, den Anschluss zu halten. Bis zur Halbzeit lag die Schwaaner Sieben bereits mit 11:17 im Rückstand. Gründe dafür konnte Trainer Uwe Pflock im Anschluss schnell ausmachen. Zu viele Fehler sorgten dafür, das Angriffe oft ohne Torerfolg blieben. In der Abwehr wurde dem gegnerischen Kreisläufer zu viel Platz gelassen, dies nutzen die routinierten Spieler aus Warnemünde gnadenlos aus.

In der zweiten Halbzeit zunächst das gleiche Bild. Weiterhin hatten die Schwaaner Handballer Probleme, die Leistung der vergangenen Spiele abzurufen. Mitte der zweiten Hälfte erreichte der Rückstand mit 16:26 einen Höhepunkt. Plötzlich wachte der SSV auf und in den verbleibenden 20 Minuten ließen sie die Warnemünder Hausherren um ihren deutlichen Vorsprung bangen. Nur noch vier gegnerische Treffer ließen die Bekestädter zu, warfen dabei elf eigene und schließlich war es nur der ablaufenden Zeit geschuldet, dass es nicht doch noch zum Sieg gereicht hat. Der Endstand von 27:30 ist knapper als es zwischenzeitlich anzunehmen war.

Schwaaner SV II: Grünwald, Froriep – Lankowski (1), Schulz, Vick (2), Qual (2), Hennings (3), Kreim (7), Ziegler (3), Eisert, Effler (3), Bartoniek (1), Molenda, Hildebrandt (5)