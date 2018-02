Sportakrobatik : Eine rasante Entwicklung

Schwerinerinnen Gofrahn Sohl und Luise Aßmann holen Bronze in Belgien

von Onlineredaktion SVZ

26. Februar 2018, 23:21 Uhr

Gerade einmal elf Jahre ist Sportakrobatin Luise Aßmann alt. Wer sie nicht kennt, der erlebt ein ruhiges fast schüchternes Mädchen. Aber auf dem zwölf Mal zwölf Meter großen Wettkampfteppich, da explodiert die Schwerinerin förmlich. „Noch nie hat sich eine Sportakrobatin des VfL Schwerin so rasant entwickelt“, lobt Trainerin Karola Mevius ihre Sportlerin. Gerade einmal 18 Monate trainiert sie bisher mit der über viele Jahre erfolgreichen Gofrahn Sohl. Beide wurden vor knapp vier Wochen überraschend vom Bundestrainer in die Junioren-Nationalmannschaft berufen, die Deutschland im April zu den Weltmeisterschaften in Antwerpen vertreten wird.

Gofrahn Solh war bereits zweimal bei einer Europameisterschaft und zweimal bei einer Weltmeisterschaft in der Sportakrobatik am Start. Zuletzt 2016 in China im Trio in der Meisterklasse. Immer war sie der „Top“, musste die Mehrfach-Saltos drehen, den Einarmer stehen, Schweizer ziehen und komplizierte Verbindungen bauen. Jetzt, inzwischen im 18. Lebensjahr, startete sie ihr Comeback als Basis im Paar. Passend erschien die 1,36 Meter große Luise Aßmann aus dem Nachwuchsbereich – und wie es passte.

Rasant entwickelten sie sich und turnten sehr schnell das schon sehr anspruchsvolle Programm des Juniorenbereiches. „Unten zu stehen, zu halten, zu fangen, immer eingreifen, wenn es nicht optimal läuft und meiner Partnerin ständig das Vertrauen zu vermitteln, dass ich für sie da bin, wenn Fehler passieren, das ist eine ganz neue Erfahrung“ so die engagierte Schweriner Sportakrobatin Gofrahn Solh. Ihr Wissen, was oben passiert, hilft ihr bei der Bewältigung ihrer neuen Aufgabe.

Im belgischen Puurs maßen sich die beiden Schwerinerinnen ein letztes Mal vor der WM mit Formationen der Weltspitze. Zum Ende des Wettkampfes, nach drei sehr gut präsentierten Übungen, reichte es mit einer Wertung von 26.970 Punkten zu Bronze. Gewonnen haben die Sportakrobatinnen aus Belgien (27.170) vor den Niederlanden (27.100).

Nun heißt es, die Erfahrungen aus dem Wettkampf bis zur Weltmeisterschaft mitzunehmen und alles auszufeilen, was noch einer Korrektur bedarf. Wenn die Entwicklung aber so weitergeht, dann wird man von diesem Paar noch einiges hören.