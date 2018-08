Reiten : Fehlerfreie Ritte sichern Platz zwei

Springreiterin Tessa Leni Thillmann vom RFV Gadebusch wird mit deutschem Team Zweite im Nationenpreis in der Slowakei

von svz.de

06. August 2018, 23:08 Uhr

Beim internationalen offiziellen Jugend-Springturnier (CSIOY/J/Ch) Anfang August im slowakischen Samorin war in der Children-Klasse (bis 14 Jahre) die 13-jährige Tessa Leni Thillmann aus Rastorf, die für den RFV Gadebusch reitet, sehr erfolgreich.

Im Nationenpreis war sie die Beste im deutschen Team, blieb auf der neunjährigen Stute 3Q Qadira als einzige in beiden Umläufen fehlerfrei und sicherte der deutschen Mannschaft so den zweiten Platz. Tessa Leni Thillmann (0/0), Carlotta Terhörst, Legden (4/8), Charlotte Höing, Großbeeren (4/0) und Maya Marie Fernandez, Weiterstadt (8/0) beendeten den Nationenpreis mit acht Fehlern. Der Sieg ging mit vier Fehlern nach Ungarn, die Tschechische Republik wurde mit 16 Fehlern Dritte.

Es gab weitere Erfolge für Tessa Leni Thillmann. Am Freitag kam sie auf der Arpeggio-Stute 3Q Qadira zu einem Sieg vor ihrer deutschen Kollegin Maya Marie Fernandez. Bereits am Donnerstag wurde sie auf der Stute in einem Zwei-Phasen-Springen Sechste. In diesem Springen gab es ein Wiedersehen mit dem 9 Jahre alten Mecklenburger Leeve Jung, den Paul Wiktor fünfjährig zum Landeschampion geritten hat. Die tschechische Reiterin Mariana Michlickova wurde mit dem Lazaro-Sohn Zweite. Der Sieg ging nach Deutschland an Teresa Häsler auf Quinto B.

Zwei weitere Platzierungsschleifen holte sich Tessa Leni Thillmann mit dem Schimmel Cachin. Am Freitag im Children-Grand-Prix wurde sie mit vier Fehlern im Stechen Neunte. Der Sieg ging nach Ungarn an Balazs Toth auf Elsa Campari. Einen elften Platz am Sonnabend komplettierte das gute Abschneiden von Thillmann in der Westslowakei. Wenige Tage zuvor nahm sie noch am Turnier in Blowatz teil und wurde mit 3Q Qadira Zweite im M-Wertungsspringen um den NWM-Springcup.