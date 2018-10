Reiten : Großer Preis bleibt zu Hause

Gadebuscher Thomas Kleis setzt sich im letzten Ritt des fünftägigen Turnieres gegen André Thieme durch

von Maik Freitag

14. Oktober 2018, 23:14 Uhr

Etwas konsterniert und in Erwartung eines vierten Stechens wirkten die gut 2000 Zuschauer in der Reithalle des Gadebuscher Zuchthofes am Sonnabendabend. Gerade hatten Benjamin Wulschner (MV), Tim Markus und Karl-Friedrich Matthiessen (beide Schleswig-Holstein) mit ihren Pferden die mittlerweile 2,05 Meter hohe Mauer übersprungen und hätten in einem weiteren Durchgang den Sieger ermitteln können. Doch die Jury brach aus pferdesportlicher Sicht, in Abstimmung mit den Reitern, das Springen ab und erklärte alle drei zu Siegern des diesjährigen Mächtigkeitsspringen im Rahmen des fünftägigen Reitsportturnieres auf dem Gadebuscher Zuchthof Makowei.

Sowohl Reiter als auch zuschauer akzeptierten die Entscheidung und beklatschten fair die Leistungen aller zehn in dieser schweren Prüfung gestarteten Pferd-Reiter-Paare. Bereits zuvor hatten die Besucher die Ritte in einer Prüfung der schweren Klasse gesehen, um sich anschließend für den Reiterball zu wappnen oder sich schon am frühen Sonntagmorgen auf die nächsten Prüfungen vorzubereiten.

Denn auch der abschließende Sonntag brachte noch einmal Spitzenpferdesport in die Gadebuscher Reithalle. Gerade der Große Preis der Stadt Gadebusch sorgte mit 25 Startern als schwerstes Springen der fünftägigen Turnierzeit für großen Andrang. Und dabei blieb ausgerechnet ein Gadebuscher schneller als alle anderen. Mit dem letzten Ritt des gesamten Turnieres unterbot Thomas Kleis auf Chades of Blue die Zeit des vor ihm gestarteten André Thieme um knappe drei Zehntelsekunden und gewann den schwersten Parcours des Turnieres.

Zuvor waren sowohl Kleis als auch Holger und Sohn Benjamin Wulschner sowie der Mummendorfer Christoph Maack jeweils mit zwei Pferden ins Rennen gegangen, konnten keines der Vierbeiner im abschließenden Stechen qualifizieren. Acht Pferd-Reiter-Paare absolvierten den ersten Umlauf ohne Fehler und durften so ins Stechen. Hier blieben nur vier erneut fehlerfrei und sorgten so für einen spektakulären Abschluss des 24. Gadebuscher Reitturnieres auf dem Zuchthof.