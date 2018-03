Reiten : Großes Teilnehmerfeld erwartet

188 Reiter kommen zur Hallen-Landesmeisterschaft nach Redefin / Entscheidungen alle am Sonntag

07. März 2018, 23:41 Uhr

Gerade haben sich am vergangenen Sonntag Züchter und Pferdefreunde zur traditionellen Hengstschau im Landgestüt Re-defin versammelt, da sind die Reithallen schon wieder Schauplatz eines landesweit bedeutenden Ereignisses. Von Freitag bis Sonntag finden in Redefin die Hallen-Landesmeisterschaften aller Altersklassen im Springreiten statt. Der Event begann allerdings schon gestern mit einem „Tag für junge Springpferde“, an dem auch Redefiner Hengste teilnahmen, die sich schon am Sonntag in der Hengstschau brillant präsentierten.

188 Reiter haben für die vier Turniertage 1 024 Nennungen abgegeben. Allein der Mittwoch war mit 359 Nennungen vollgepackt und erforderte 13 Wettkampfstunden. Die letzte Entscheidung der Titelkämpfe fällt am Sonntag um 15 Uhr mit dem 2. Wertungsspringen der Männer. Amtierender Landesmeister ist dabei Ulf Ebel aus Polzow bei Pasewalk, der Thomas Kleis (Gadebusch) den Sieg mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung streitig machte. Seinen Titel kann Ebel in diesem Jahr aber nicht verteidigen. „Mein Pferd war länger nicht ganz auf dem Posten und ist erst seit kurzem wieder im Training, deshalb verzichte ich zu seiner Schonung schweren Herzens auf die Titelverteidigung“, begründet Ebel sein Fernbleiben.

Insgesamt sind erneut sechs Titel zu vergeben. Außer Ulf Ebel sind alle Vorjahressieger wieder am Start: Ponyreiterin Caroline Lenz (RFV Wessin), die Jugendrei-ter Lilli Plath (Insel Poel) und Christoph Maack (RSV Kirch Mummendorf) Seniorenreiter (Ü40) Mario Mühlenberg (Müh-len-RC Friedrichsruhe) und Juliane Weihs (RSC Sandfelder Grevesmühlen) im Damen-Wettbewerb. „Wir haben alles gut vorbereitet, damit Teilnehmer und Besucher gute Bedingungen vorfinden“, sagt Heiko Strohbehn von der Turnierleitung, der selbst in den Sattel steigen wird.