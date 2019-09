Reitsport : Nur knapp an Bronze vorbei

Gadebuscherin Tessa Leni Thillmann wird bei DJM in Zeiskam Vierte und Christoph Maack landet auf Rang neun

von Onlineredaktion pett

18. September 2019, 18:58 Uhr

Der kleine Ort Zeiskam in Rheinland-Pfalz empfing die Pferdesportjugend zur deutschen Jugendmeisterschaft im Dressur und Springreiten. 300 junge Pferdesportler hatten insgesamt das Ticket für Zeiskam gelöst. Es erwartete sie ein großartiger Veranstalter und fairer, hochkarätiger Sport.

Aus dem MV-Landesverband traten sieben junge Pferdesportler die weite Reise an. Neben den erfahrenen Springreitern Christoph Maack (Kirch Mummendorf), Christin Wascher (Redefin), Lilli Plath (Poel) und Tessa Leni Thillmann (Gadebusch) reisten in der Dressur die Neulinge Juliane sowie Schwester Henriette Scheibler (RV Rostocker Heide) und Miriam Schlönvogt (Wusterhusen) mit. „Bekanntlich gehören die deutschen Reiter zu den Besten der Welt, dem steht der Jugendbereich in nichts nach“, so Landestrainerin Elke Spierling, die die MV-Reiter ebenso wie Heiko Strohbehn und Michael Thieme als Disziplintrainer begleiteten.

Für die Dressurmädels ging es darum, die Trainings- beziehungsweise Wettkampfleistungen zu bestätigen und die Atmosphäre einer deutschen Jugendmeisterschaft mit nach Hause zu nehmen. So konnte Miriam Schlönvogt ihre Stute Patricia in der ersten Wertungsprüfung bei den Junioren auf einen beachtlichen Platz ins Mittelfeld reiten.

In Zeiskam lagen Freude und Leid im Parcours dicht beieinander. „Nicht jeder Tag ist gleich und so geht es auch unseren treuen Vierbeinern“, so Elke Spierling weiter. Eine lange Anreise von fast zehn Stunden und die nicht vertraute Umgebung sorgen auch bei den erfahrensten Vierbeinern für Unruhe und Stress und stellten Christin Wascher vor ein Problem. Mit ihrer großen Erfahrung und Einfühlsamkeit für ihre Stute konnte Christin mit Queen Waltraud den an sie gestellte Anforderungen der Klasse S** in allem gerecht werden. Ebenso wie Lilli Plath und ihrer Stute Wielka – ihnen fehlte einfach die Glücksfee an den Tagen.

In den Springprüfungen der mittelschweren Klasse für die Altersklasse Children vertrat Tessa Leni Thillmann mit 3Q Qadira die MV-Farben. In den beiden Qualifikationen wurde die Reiterin des RFV Gadebusch mit fehlerfreien Ritten an vierter und achter Stelle platziert. Im Finale wurden zwei Umläufe geritten. Im 1. Umlauf hatte Tessa Leni Thillmann einen Zeitfehler. Im 2. Umlauf gab es den einzigen Springfehler. In der Finalprüfung wurde sie als 11. platziert und hatte in der Meisterschaftswertung auf dem 4. Platz gerade mal einen Punkt mehr als Bronzemedaillengewinnerin Mikka Roth (Rheinland-Pfalz), die im 1. Umlauf eine Stange traf.

Mit großen Erwartungen begann Christoph Maack, der mit der 14-jährigen Mecklenburger Stute Dyleen nach Zeiskam reiste. Mit fehlerfreiem Ritt in der 1. Wertungsprüfung wurde er Fünfter. Im Zwei-Sterne-Springen gab es vier Fehler und Rang 18. Damit hatte sich der 20-Jährige für das Finale qualifiziert, in dem ein Drei-Sterne-Springen mit zwei Umläufen zu absolvieren war. Im 1. Umlauf blieb die Mecklenburger Siegerstute des Jahres 2008 strafpunktfrei. Es keimten also Medaillenhoffnungen. Im 2. Umlauf jedoch traf die Fuchsstute zwei Stangen. Mit acht Fehlern kam Christoph in dem Finalspringen dennoch auf einen hervorragenden siebten Platz. In der Meisterschaftswertung gehörte Christoph zu den Top-Ten und wurde Neunter.

„Teamgeist und ein klarer Blick in die Zukunft zeichnet die kleine Mannschaft aus Mecklenburg-Vorpommern aus. Alle gaben ihr Bestes. Wesentlichen Anteil daran haben unsere Disziplintrainer, die Heimtrainer, die Pferdebesitzer sowie die Begleiter und Eltern“, resümierte Landestrainerin Elke Spierling und bedankte sich gleichzeitig beim gesamten Team-MV.