Gadebusch : Schon wieder ein Heimsieg

Gadebuscher Andreas Meyer gewann beide L-Springen beim 1. Seniorenturnier

von svz.de

21. Oktober 2018, 23:54 Uhr

Eine Woche nach dem Fünf-Tage-Event gab es in der Reithalle des Zuchthofes Makowei in Gadebusch schon wieder ein Tagesturnier. Es war an gleicher Stelle bereits das dritte Turnierwochenende infolge. Diesmal waren es Amateure ab 40 Jahre, die vier Springprüfungen unter sich austrugen. Initiator dieses Turniers ist Enrico Finck aus Zehlendorf bei Güstrow, das nun, angeregt von Rene Krüger, erstmals auch in Gadebusch Station macht.

Für Reiter des Gastgebervereins, dem RFV Gadebusch, endete das Seniorenturnier so wie der Fünf-Tage-Event eine Woche zuvor, als Thomas Kleis den Großen Preis gewann. Diesmal war es der Gadebuscher Andreas Meyer, der mit der 7-jährigen Stute Donna beide Hauptspringen der Klasse L für sich entschied. Das erste Springen gewann der 50-Jährige mit knappen 25 hundertstel Sekunden vor Enrico Finck auf Cronau und neun zehntel Sekunden vor Bodo Holtz (Plau am See) auf Chelsea.

Im zweiten L-Springen schafften nur drei Reiter den Einzug in das Stechen. Andreas Meyer war mit Donna wieder dabei und sauste nach 33,51 Sekunden über die Ziellinie. Tischlermeister Bodo Holtz rückte mit Chelsea noch etwas dichter heran, benötigte für seinen fehlerfreien Ritt 35,06 Sekunden und wurde Zweiter. Auch der 3. Platz blieb in Gadebusch und ging mit acht Fehlern im Stechen an Jan Merten auf Checker. „Donna ist ein sehr vorsichtiges Pferd und dazu immer schnell. Wenn ich keinen Fehler mache, macht sie auch keinen“, lobte Andreas Meyer sein Pferd. Und ergänzte: „Ich freue mich, dass wir jetzt auch bei uns ein solches Turnier, bei dem die älteren Amateure unter sich reiten können, haben.“

Auch die A-Tour bestand aus zwei Springen. Hier waren die Siege geteilt. Das Punktespringen am Morgen gewann Dirk Zorn aus Zapkendorf bei Güstrow auf Cadeau Z. Deutlich langsamer war Ramona Sturm (Schwerin-Pinnow), die bei voller Punktzahl 44 auf Rotrem Zweite wurde. Der 3. Platz ging außer Landes nach Zarpen an Carola Langhoff auf Darrica. Das zweite A-Springen am Nachmittag war ebenfalls mit Stechen ausgeschrieben, das sieben Teilnehmer erreichten. Drei blieben erneut fehlerfrei – der Schnellste war Silvio Stövhase vom RFV Crivitz auf der 7-jährige Stute Cera-B, der das Springen damit gewann. Die ehemalige Landestrainerin Christa Heiden, die auch mit 65 Jahren immer noch eine ausgezeichnete Figur auf dem Pferd macht, wurde mit dem gleichaltrigen Ranger Zweite. Manfred Laube, als urwüchsiger Gadebuscher und pensionierter Sportlehrer wurde auf der Schimmelstute Cacandra Dritter. „Ich begrüße es außerordentlich, dass Rene Krüger unsere Idee der Seniorenturniere aufgegriffen hat und nun auch in Gadebusch eine solche Veranstaltung organisiert hat“, sagte Enrico Finck abschließend.