Reitsport : Spannung bis zum Schluss

Nachwuchs-EM Springen: Deutsche Children gewinnen mit Tessa Leni Thillmann Silber

von svz.de

23. Juli 2019, 18:35 Uhr

Die deutschen U14-Springreiter Tiara Bleicher, Kiara-Malin Herold, Mikka Roth, Tessa Leni Thillmann und Romy Rosalie Tietje gewannen im Nationenpreis bei der Nachwuchs-Europameisterschaft im niederländischen Zuidwolde Silber. Neuer Europameister der Children wurden die Gastgeber. Großbritannien sicherte sich Bronze.

Hochspannung bis zum Schluss: Die Mannschaftswertung der Children (U14) ist bei der Europameisterschaft im Stechen entschieden worden. Nach dem Einlaufspringen und zwei weiteren Umläufen lagen die Mannschaften aus Deutschland und den Niederlanden mit null Strafpunkten gleichauf. Drei weitere Nullrunden der Niederländer im Stechen bedeuteten Gold für die Gastgeber – Deutschland leistete sich vier Strafpunkten.„Ich bin mit dem Ergebnis super zufrieden. Wir waren über alle Runden fehlerfrei. Ein besseres Ergebnis kann man nicht haben. Wenn man dann im Stechen Zweiter wird, ist das trotzdem ein toller Erfolg“, sagt Bundestrainer Eberhard Seemann.

Während drei Teammitglieder der deutschen Mannschaft, darunter auch die für den RFV Gadebusch reitende Tessa Leni Thillmann, ihr EM-Debüt feierten, spielten die Niederländer ihre ganze Erfahrung aus. „Im Stechen hat man gemerkt, dass die Holländer deutlich mehr Erfahrung haben. Bis auf Mikka Roth war es für alle das erste Championat, einige sind in diesem Jahr sogar erst ihren ersten Nationenpreis geritten“, erklärt Seemann.

Zwei tolle Runden lieferte Tessa Leni Thillmann auch im Einzel-Finale der Children. In beiden Umläufen blieb sie ohne Hindernisfehler und kassierte lediglich einen (1. Umlauf) und zwei Zeitstrafpunkte im 2. Umlauf. Im Feld der 32 Starter, die für das Einzelfinale zugelassen waren, wurde sie damit Neunte.

Tessa Leni Thillmann entstammt einer pferdebegeisterten Familie. Die 14-Jährige ist in Rastorf im Kreis Plön in Schleswig-Holstein beheimatet. Auch ihre 20-jährige Schwester Anna-Sophie war bis 2017 eine erfolgreiche Turnierreiterin. Vor vier Jahren (2015) kam Tessa Leni im Alter von 10 Jahren mit dem Pony Celano R in Blowatz in einem Stilspringen zu ihrem ersten offiziellen Turniererfolg. Damals ritt sie für den Reitsportclub Sandfelder e.V. Grevesmühlen. Die Karriere ging anschließend steil nach oben. 2016 landete sie sechs Erfolge, 2017 waren es bereits 24. Erstmals startete Tessa Thillmann im September 2017 auch bei den deutschen Childrenmeisterschaften und wurde mit Cachin 17. Children-Bundestrainer Eberhard Seemann erkannte ihr Talent und nominierte sie für Nationenpreise und zentrale Turniere. Sie kehrte stets mit Platzierungsschleifen, aus Samorin (Slowakei) auch mit einem Sieg in ihrer Altersklasse, nach Hause zurück.

In der aktuellen Turniersaison kam sie bisher zu 21 Platzierungen. In Hagen beim größten internationalen Nachwuchsreiterturnier, den „Future Champions“, war Thillmann mit der 10-jährigen Stute 3Q Qadira Mitglied im deutschen Team, welches Zweite im Nationenpreis wurde. Bereits im November gewann sie mit Cachin in Aachener ein mittelschweres Springen, im April gab es den ersten Sieg in einem Zwei-Sterne M-Springen.

„Ein großes Talent wächst mit Tessa Leni Thillmann heran“, stand auf einer 72-seitigen mit 148 Fotos illustrierten Broschüre zum 30. Landesmeisterschaftsjubiläum, auf der Tessa Leni Thillmann die Titelseite ziert.