Reitsport : Vorbereitungen sind voll im Gange

vergrößern 1 von 1 Foto: Jutta Wego/Archiv 1 von 1

Die nächste sportliche Großveranstaltung im Kreis Nordwestmecklenburg wirft ihre Schatten voraus. Die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Rehna bereiten ihr überregional bedeutsames Springturnier in Rehna vor. Mit Unterstützung der Stadt Rehna und des Amtshofes wird die Sportstätte vorbereitet.

Für die Aktiven werden zwei neue Hindernisse im Parcours stehen, die der Veranstalter zu diesem Turnier beschafft hat. Inzwischen sind Nennungen von 174 Reitern eingegangen. 467 Pferde werden sie an den drei Turniertagen (vom 9. bis 11. Juni) in insgesamt 18 Prüfungen an den Start bringen. Los geht es am Freitag um 8 Uhr. Die 4-jährigen Pferde, die ihre erste Turniersaison erleben, werden das Turnier eröffnen. Turnierhöhepunkte sind am Sonnabend und Sonntag die Springprüfungen der Klasse S*, für die bereits 40 Nennungen vorliegen. Aber auch der reiterliche Nachwuchs hat seine Chancen. Am Sonnabend und Sonntag können sie in mehrere Springen starten. Die Jüngsten stellen sich in der Führzügelklasse unmittelbar vor dem Hauptspringen am Sonntagnachmittag dem Publikum vor.



Kein Rettungs- und Sanitätsdienst

Für viele ist Sport eine schöne Freizeitbeschäftigung, unabhängig ob als Aktiver oder als Zuschauer. Mit viel Engagement und Umsicht bereiten Vereine ihre Veranstaltungen vor und freuen sich über Zuschauer. Und deren Mitglieder verwenden dafür einen großen Teil ihrer Freizeit.

Die Turniere in den verschiedensten Sportarten haben sich auf einem sehr guten Niveau etabliert und sind fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gemeinden. Zum einen wegen der sehr guten Leistungen der Athleten, zum anderen, weil die Qualität der Veranstaltungen stetig verbessert wird und sie sich den örtlichen Gegebenheiten anpassen genießen die Vereine die Unterstützung ihrer Kommune und Gemeindevertreter.

Für die meisten gehört auch die medizinische Versorgung während der Veranstaltung dazu. Und genau dies scheint zunehmend zum Problem für die Veranstalter zu werden. Kaum ein Sportler ist davor gefeit, sich während des Wettkampfes zu verletzen. Auch Besucher kann ein Unfall ereilen. Da ist jeder für schnelle Hilfe dankbar. So sehen auch viele Verbände ihre Verantwortung und fordern daher in ihren Wettkampfregularien die Anwesenheit eines Rettungswagens oder Sanitätsdienstes. Bisher wurde diese Leistung vom DRK-Rettungsdienst des Kreises erbracht und den Veranstaltern mit einem nicht unerheblichen Betrag in Rechnung gestellt. Jetzt wird den Veranstaltern von Reitturnieren diese Absicherung nicht mehr zuteil.

Obwohl bereits Ende März beim DRK die Absicherung des Reitturniers in Rehna vom Veranstalter angemeldet wurde, gab es keine Reaktion. Selbst auf den Mitte Mai zugesandten Zeitplan gab es keine Reaktion. Erst auf massive Nachfrage an den beiden letzten Mai-Tagen erfuhr der RFV Gadebusch, dass auf dem Rehnaer Turnier am Wochenende keine Absicherung erfolgt. Und das ist nicht die einzige Pferdesportveranstaltung, die von solcher kurzfristigen Absage betroffen ist. Kirch Mummendorf und vermutlich weiteren Sportveranstaltungen fehlt in Zukunft diese Betreuung.





von Hagen Bischoff

erstellt am 06.Jun.2017 | 23:12 Uhr