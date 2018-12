Fußball Landesliga West : Bei Gegentoren kräftig mitgeholfen

SC Parchim unterliegt auf heimischem Kunstrasen SV Blau-Weiß Polz mit 1:3 (1:2)

von Thomas Zenker

03. Dezember 2018, 23:10 Uhr

Im letzten Spiel der Landesliga-Hinunde unterlag der SC Parchim auf heimischem Kunstrasen mit 1:3 gegen den SV Blau-Weiß Polz. Am Ende konnte sich der Gastgeber über diese Niederlage nicht beschweren. Polz spielte so, wie man das im Abstiegskampf tun muss und nutzte effektiv seine Torchancen. Hierbei spielten die Parchimer aber den Gäste in die Karten und verteidigten in den entscheidenden Situationen zu unkonzentriert.

Schon den erste Eckball der Polzer köpfte Jesse fast unbedrängt zur frühen Führung ein (1.). Das war zwar ein Rückschlag, doch der Gastgeber nahm sofort den Spielfaden auf und machte Druck. Zwei Schüsse von Bastian Luther-Schlenker parierte Blau-Weiß-Keeper Gebert (7., 10.). Ibrahim Ahmad Mahdi scheiterte mit einem Kopfball (13.) und nach Vorlage von Mahdi zögerte Christian Wahls im Strafraum zu lange mit dem Abschluss (15.). Bei einem Schuss von Leo Krüger war Gebert erneut zur Stelle (21.). Einen guten Spielzug über Bastian Luther-Schlenker und Christian Wahls setzte Lamin Manneh neben das Tor (27.). In der 30. Minute flankte Krüger in den Strafraum, wo Haase vom Polzer Keeper zu Fall gebracht wurde. Christian Wahls verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 1:1. Nur drei Minuten später brachten die Polzer einen Freistoß von der Strafraumgrenze vor das Tor, wo SCP-Keeper Carsten Buchholz den Ball nicht festhielt und Albs zum 1:2 abstaubte. Dieser Gegentreffer zeigte bei den Parchimern mehr Wirkung. Denn jetzt kontrollierten die Gäste die Partie.

Das setzte sich nach dem Seitenwechsel fort. Trotz aller Anstrengungen schaffte es der Gastgeber nicht, Gefahr auszustrahlen. Den Blau-Weißen reichte ein Freistoß, um auf 3:1 zu erhöhen. Kies setzte die Kugel aus gut 30 Metern direkt unter die Latte (64.). Die Parchimer entwickelten an diesem Tag nicht mehr die Durchschlagskraft zur Ergebnisverbesserung. Weder ein Distanzschuss von Leo Krüger (72.) noch Patrick Cobows Kopfball (90.) brachten den Gegner ins Wanken. Die beste Chance vergab Haase, der nach einem Wahls-Eckball mit platziertem Kopfball am Gästetorwart scheiterte (83.).

Damit beendet der Sportclub die Hinrunde mit 19 Punkten auf Tabellenplatz elf. Es ist die zwar beste Halbjahresausbeute der Parchimer seit dem Aufstieg in die Landesliga, aber es ist beim derzeitigen Trend fast unverzeihlich, solche Spiele zu verlieren. Zum Abschluss des Kalenderjahres darf der SC Parchim noch einmal zu Hause antreten. Erster Gegner der Rückrunde ist am Sonntag ab 13 Uhr an gleicher Stelle der Staffelzweite SV Warnemünde.