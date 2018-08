Lübzer SV : FSJ-ler übergibt Staffelstab

von svz.de

22. August 2018, 23:36 Uhr

Nach einem Jahr steht beim Lübzer SV zum 1. September wieder ein Wechsel an. Jonas Holtkamp hat im Rahmen eines Freiwilligen Jahrs im Sport die Arbeit des Vereins unterstützt. Er wird jetzt eine Ausbildung zum Erzieher beginnen. Er übergibt den „Staffelstab“ an Wiebke Rathsack. Die engagierte Volleyballerin und Tänzerin ist schon viele Jahre mit dem Sport in der Region verbunden. Sie möchte im kommenden Jahr die Arbeit des Vereins unterstützen, Erfahrungen als Übungsleiterin sammeln und ihre berufliche Laufbahn vorbereiten. Sie ist damit die 10. Jugendliche, die beim LSV ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert.