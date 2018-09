Pferdesportbund : Kreismeister im Springreiten gekürt

von Onlineredaktion SVZ

19. September 2018, 23:37 Uhr

Beim 27. Reitturnier in Crivitz feierte Holger Wulschner eine Premiere. Der Groß Viegelner konnte seine lange Erfolgsliste um den ersten Gewinn des Großen Preises von Crivitz erweitern. Wie anspruchsvoll der S-Parcours im normalen Umlauf gebaut war, machte die Tatsache deutlich, dass neben Wulschner mit Lütt Beek Akkita nur Marcel Buchheim auf Calimero fehlerfrei blieb. Als bei Buchheim im Stechen an Hindernis 10 eine Stange fiel, brauchten Wulschner und seine zehnjährige Stute anschließend „nur“ noch erneut Null zu gehen, was das Duo in professioneller Manier meisterte. Dritter wurde Philipp Makowei (Gadebusch), der mit Balouna Windana im Umlauf den schnellsten Vier-Fehler-Ritt hinlegte. Mit seiner erfahrenen Stute hatte Makowei am Vortag das Championat, ebenfalls ein S-Springen, gewonnen. Dort ordneten sich Marcel Buchheim und Calimero als Drittplatzierte ein. Zwischen die beiden schob sich Christin Wascher (RFV Redefin) mit Queen Waltraud.

Das umfangreiche Prüfungsprogramm bot dem Pferdesportbund Ludwigslust-Parchim wieder eine ideale Gelegenheit, in vier Leistungsklassen (LK) seine diesjährigen Kreismeister im Springreiten zu küren. Alle vier Titel gingen an Amazonen, wobei Marlene Weihs (SPV Sukow) ihren Vorjahreserfolg in der LK 6 wiederholen konnte. In der LK 5 wurde die Entscheidung zu einem familieninternen Duell. Annika Falkenhagen setzte sich vor ihrer Schwester Angelika (beide RFV Redefin) durch.