Fußball Landespokal 1. Runde : Per Freistoß in die nächste Runde

Lübzer SV – SC Parchim 1:2 (1:1) / SCP beendet Niederlagen-Serie gegen LSV

von Thomas Zenker

19. August 2018, 23:47 Uhr

„Zum Glück ist das im Pokal passiert“, sagte der Lübzer Coach Remo Sahm kurz nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SC Parchim seinen Männern und sah nicht glücklich aus. „Endlich hat es geklappt“, lobte auf der anderen Seite Andreas Nath vor allem den Auftritt seiner Jungs in der zweiten Halbzeit. Nach fünf Niederlagen der Vergangenheit gingen diesmal die Kreisstädter als verdienter Sieger vom Platz und stehen in der zweiten Pokalrunde.

Dabei begann das Duell ganz nach dem Geschmack der Gastgeber. Jonas Holtkamp flankte in den Parchimer Strafraum, André Ohlrich war mit dem Kopf zu Stelle – 1:0 in der zweiten Minute. Die Lübzer schienen am Drücker zu sein, wurden aber in der 14. Minute gebremst. Bastian Luther Schlenker setzte einen 20-Meter-Freistoß zum 1:1 genau unter die Querlatte. Florian Schwarz, der nach der Verletzung von Stammkeeper Vincent Zabel in der Aufwärmphase das Tor hüten musste, hatte keine Chance zu parieren. Bis zur Halbzeitpause verlief das Spiel zäh. Lediglich bei Eckbällen und Freistößen gab es so etwas wie Torgefahr. „Wenn wir weiter so auftreten haben wir es ganz schwer in der Landesliga“, sagte Co.-Trainer Jan Kaltenstein auf dem Weg in die Kabine und meinte damit beide Mannschaften.

Während die Lübzer auch nach dem Seitenwechsel nicht aus den Puschen kamen, legten die Parchimer einen Gang zu. Luther-Schlenker unterstrich mit einem Freistoß an die Querlatte (48.) seine Schussqualitäten. In puncto Zweikampfhärte hatten die Parchimer die besseren Karten, obwohl der SCP nur drei, Lübz fünf Mal gelb sah. Auch hinsichtlich der Chancen hatten die Parchimer nach der Pause ein deutliches Plus. Einzig der eingewechselte Steven Benske brachte noch einmal per Freistoß Lübzer Torgefahr, Steven Auras klärte im Nachfassen. Auf der anderen Seite konnte sich Schwarz bei einem Distanzschuss von SCP-Kapitän Max Louis Flörke auszeichnen und auch den folgenden Kopfball von Luther-Schlenker parieren.

Zu beginn der Schlussviertelstunde hatten die Gäste die Partie ziemlich fest im Griff. Das zeigten nicht zuletzt vier Eckbälle der Parchimer in Folge (72.) sowie ein Sololauf von Flörke über das gesamte Spielfeld. Der Schuss ging am langen Pfosten vorbei. Fünf Minuten vor Schluss nutzte Luther-Schlenker erneut einen Freistoß zum Torerfolg. Aus zentraler Position, fast wie beim Ausgleich, wählt er diesmal das rechte untere Toreck und markierte so den Siegtreffer.