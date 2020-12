Leichtathletik : Laager in Bestenlisten verewigt

Zehn SC-Läufer schafften es im Straßenlauf in die Jahresbestenliste des Leichtathletik-Verbandes M-V

von Robert Grabowski

14. Dezember 2020, 11:15 Uhr

Laage | In der traditionell zum Jahresende vorgelegten Jahresbestenliste des Leichtathletik-Verbandes Mecklenburg-Vorpommern tauchen im Straßenlauf insgesamt zehn Läuferinnen und Läufer des Sportclubs Laage auf. Letztendlich hatten die Ausdauersportler aufgrund der zahlreichen Absagen von Laufveranstaltungen kaum die Gelegenheit, starke Laufleistungen zu präsentieren, insofern war der Eintrag in diese Übersicht schon etwas Besonderes.

Besonders erfreulich ist aus Sicht des Sportclubs Laage die Tatsache, dass auch fünf Jugendliche in die Bestenliste laufen konnten. In der Klasse der unter 14-jährigen Mädchen durften sich mit Paula Pommerehne (22:22 Minuten) und Pia Amelie Behn (22:37 Minuten) zwei Sportlerinnen über ihre Einträge freuen. Beiden gelang diese Leistung im Fünf-Kilometer-Straßenlauf in Lubmin. Über dieselbe Distanz erkämpfte Lena Pommerehne ihren Eintrag. Ebenfalls in Lubmin lief die 15-jährige Schülerin ganz starke 20:57 Minuten. Für Lena war das auch mit einem Eintrag in die Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) verbunden.

Beeindruckende Leistungen

Über die Zehn-Kilometer-Distanz konnten die 17-jährige Joelina Raith (44:24 Minuten) und der 17-jährige Ricardo Wendt (37:08 Minuten) beeindrucken und mit ihren Leistungen den Eintrag in die jährlich aufgelegte Bestenliste ihrer Altersklassen erreichen. Auch diese Leistungen fanden einen Eintrag in die Bestenlisten des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV). Im selben Wettkampf gelang das, im Zuge der Landesmeisterschaften im Straßenlauf in Lubmin, der 41-jährigen Kathleen Maag (44:05 Minuten), der 44-jährigen Yvonne Lübs (48:30 Minuten) und den beiden nimmermüden Haudegen Bernd Jänike (41:10 Minuten) und Peter Zettl (40:42 Minuten) in der Altersklasse der über 55-jährigen Männer. Zu Jahresbeginn lief die 52-jährige Petra Grobbecker (52:02 Minuten) in Wittenburg, zum Start der Laufcupsaison, die aus bekannten Gründen nicht beendet werden konnte, ihr perfektes Rennen und platzierte sich damit in der Bestenliste des Verbandes.

In die Jahresbestenliste werden nur Läuferinnen und Läufer aufgenommen, die Mitglied eines dem Leichtathletik-Verband Mecklenburg-Vorpommern angeschlossenen Vereins angehören und ein gültiges Startrecht des Verbandes haben. Außerdem werden nur Leistungen berücksichtigt, die nach Kenntnis des Verbands-Statistikers unter korrekten Bedingungen, insbesondere hinsichtlich der Streckenvermessung, erzielt wurden.

Training der Schlüssel zum Erfolg

Die Grundlagen für diese persönlichen Erfolge ist das sehr disziplinierte und harte Training. Dabei spiegelt sich in den Trainingseinheiten die Ausgewogenheit zwischen ambitioniertem Volkssport und einem dosierten Leistungsanspruch wider. Und genau dazu passt auch die Durchsetzung innovativer Trainingskonzepte. Denn gerade die Kinder und Jugendlichen der Laager Laufgruppe trainieren nur zwei Mal in der Woche. Allerdings dürfen sich dann die Übungsleiter über eine außergewöhnliche Anstrengungsbereitschaft freuen.

