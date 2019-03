Schach : Abstieg aus der Oberliga steht fest

Schach: SG Güstrow/Teterow nach 3:5-Niederlage gegen TuS Makkabi Berlin ab neuer Saison wieder Verbandsligist

von Christian Menzel

27. März 2019, 05:00 Uhr

Einen Spieltag vor dem Ende der laufenden Saison steht der Abstieg der ersten Mannschaft der Spielgemeinschaft Güstrow/Teterow aus der Schach-Oberliga fest. Nach einer 3:5-Niederlage gegen den Tabellennachbarn TuS Makkabi Berlin im heimischen Spiellokal hat der letzte Spieltag für Güstrow/Teterow nur mehr statistischen Wert. Dabei hatte sich die Spielgemeinschaft fest vorgenommen, alle Kräfte zu mobilisieren und das Ruder noch im letzten Moment herumzureißen. Dann aber erreichten Vereinschef Lutz Ebert zahlreiche Absagen. „Wir mussten an den Brettern zwei bis vier gleich auf drei Stammspieler verzichten. Das war nicht zu kompensieren, weil alle anderen aufrücken mussten“, erklärte Ebert die Situation.

Dennoch begann das Team engagiert den Kampf gegen den favorisierten Rivalen. Zunächst brachten Siegfried Hornecker, Holger Dettmann und Bernd Kiel durch Remispartien die ersten 1,5 Punkte in den sicheren Hafen. Nach dem Verlust am zweiten Brett erzielte Oliver Ramp ein weiteres Remis. Bei einem Stand von 2:3 war noch alles möglich. Es folgten aber weitere Niederlagen am dritten und vierten Brett, so dass der Drops beim Zwischenstand von 2:5 gelutscht war. Durch eine Energieleistung gestaltete Armin Waschk am ersten Brett das Ergebnis etwas freundlicher. Der volle Punkt, den der Spitzenspieler einfuhr, war an diesem Tag der einzige Sieg für die SG Güstrow/Teterow.

Damit müssen die Mecklenburger die dritthöchste Spielklasse nach nur einem Jahr wieder verlassen. Zur Erinnerung: Güstrow/Teterow war 2018 nur aus der Verbandsliga aufgestiegen, weil die zweite Mannschaft der Schachfreunde Schwerin nicht berechtigt war und der SSC Rostock als Tabellenzweiter verzichtet hatte. Dennoch dürften die Spiele gegen meist höherklassige Gegner für alle Akteure eine Bereicherung dargestellt haben. In der kommenden Spielzeit wird das erste Team der SG Güstrow/Teterow wieder in der Verbandsliga, der höchsten Klasse in MV, angreifen. Zuerst aber gilt es, die laufende Saison mit Anstand über die Bühne zu bringen. Dazu wartet der Schachclub Potsdam am 7. April auf die Mecklenburger.