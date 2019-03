Fußball : Auswärtspleiten für GSC-Junioren

Güstrows Fußball-Verbandsligisten kehren jeweils ohne Zählbares heim, wobei die B-Junioren erst in der Schlussminute verloren

12. März 2019, 05:00 Uhr

In der Fußball-Verbandsliga gingen die Jugend-Teams des Güstrower SC in ihren Auswärtsspielen allesamt leer aus.



Wie erwartet gab es für die A-Junioren beim Tabellenführer vom MSV Pampow nichts zu holen. Angereist mit drei Spielern der B-Junioren war das Ziel die Schadensbegrenzung. Die fehlende Abstimmung innerhalb der einzelnen Mannschaftsteile war durch die zahlreichen Umstellungen deutlich sichtbar. Bereits nach einer Viertelstunde lagen die Güstrower mit 0:2 zurück. Nach und nach stabilisierte sich dann das Spiel des GSC, wobei der Gastgeber aus Pampow klar das bessere Team blieb. Zur Halbzeit führte er dann auch ungefährdet 4:0. Nach einem weiteren Treffer ließ die Überlegenheit dann jedoch nach, da die Rand-Schweriner das Tempo aus dem Spiel nahmen und die Führung verwalteten. Trotzdem gelang es ihnen, zwei weitere Treffer zum 7:0-Endstand zu erzielen.Durch den Ausfall zahlreicher Spieler mussten auch die B-Junioren beim 1. FC Neubrandenburg stark improvisieren, um elf Spieler auf den Rasen zu bekommen, die Mannschaft stellte sich fast von allein auf. Wie diese sich aber aus der Affäre zog, verdient Hochachtung. Allerdings konnte sich die GSC-Truppe dafür nicht belohnen und kassierte wie im Hinspiel eine bittere, weil noch unverdientere 1:2-Niederlage. Über weite Strecken war überhaupt kein Unterschied zu erkennen, obwohl der Tabellenerste gegen die Rumpftruppe des GSC mit voller Kapelle antrat. Mit zwei individuellen Fehlern wurden zwei Gastgeschenke verteilt, die den GSC um den Lohn seiner Bemühungen brachte. Als Hakim Noori nämlich der vielumjubelte Ausgleich gelang, begann der Favorit zu wackeln. Mit einem solch couragierten GSC-Auftritt hatte er offensichtlich nicht gerechnet, nach einer gelb-roten Karte in Unterzahl spielend, war Neubrandenburg von der Rolle. In dieser Phase verpasste es der Gast, die Unordnung und Aufregung für sich zu nutzen. So kam es richtig bitter: Der Schiedsrichter hatte schon die Nachspielzeit angezeigt, es gab noch eine Ecke für den 1. FCN, die nicht konsequent geklärt wurde und dem GSC zum Verhängnis werden sollte.Couragiert und engagiert präsentierte sich der GSC beim Auswärtsspiel in Rostock, verlor dennoch mit 1:3 beim Rostocker FC. In einer Druckphase der Hausherren unterlief ein Defensivfehler und schon geriet der Gast unnötig ins Hintertreffen. Der GSC bewies Moral und spielte weiter sein Spiel und kam zu einigen Möglichkeiten. Die klarste Chance vergab Robin Vetter. Die Anfangsphase nach dem Seitenwechsel gehörte wiederum dem GSC. Er versäumte es aber, noch druckvoller in den Strafraum zu gelangen und den Torabschluss zu erzwingen. Urplötzlich und doch verdient fiel der Ausgleichstreffer. Ein langer Ball von Jonas Bunte unterschätzte der Keeper und der Ball landete im Tor. Viel Freude an diesem Treffer hatte der GSC nicht. Ein Abstimmungsproblem zwischen zwei Spielern in der eigenen Hälfte nutzte der RFC und konterte zur erneuten Führung. Der GSC öffnete sich in den Schlussminuten, um den Ausgleichstreffer zu erzwingen. Die sich bietenden Räume nutzte der Gastgeber und markierte in der Schlussminute das Endergebnis.0:3 verlor der Güstrower SC bei der TSG Neustrelitz. Der erste Angriff der TSG Neustrelitz über die rechte Seite erwischte die Kicker des GSC wie eine kalte Dusche – 1:0 (1.). In der Folge neutralisierten sich beide Teams in der Spielfeldmitte. Der GSC war dann in der Vorwärtsbewegung. Hierbei kam es jedoch zu einem folgenschweren Ballverlust, den die TSG zum 2:0 ausnutzte. Von nun an ließen die Güstrower Spieler die Köpfe hängen.

Erst nach der Pause war der GSC bemüht, dem Spiel einen anderen Stempel aufzudrücken. Mit mehreren Aktionen kam er immer wieder in die Nähe des TSG-Tores. Alles in allem fehlte es aber an zwingenden, gefährlichen Torchancen. Durch frei werdende Räume blieben auch die TSG-Kicker stets gefährlich. Nach zwei aufeinander folgenden Eckbällen fehlte in der Güstrower Mannschaft erneut die Zuordnung. So stand es 3:0 nach 45 Minuten. Fast mit dem Schlusspfiff ergab sich die beste GSC Chance, als ein Schuss von der Strafraumgrenze das Lattenkreuz traf.

A-Junioren: Winter, Herm, Stridde, Hein, Hagen, Bennöhr, Ruschke, Gudzinksi, Geltmeier, Noori, D. Frehse, Mazarin, Möller

B-Junioren: Paul-Martin Schulz, Nils Deffge, Tristian Otte, Florian Warnick, Leon Toni, Maximilan Malchow, Marvin Nehls, Hakim Noori, Shabir Jamshedi, Mitja Thormann, Paul Bukowski (Maximilian Schenkluhn)

C-Junioren: Aaron Bohn, Tristan Mischke, Jonas Bunte, Franz Hagemoser, Julius Totzek, Tjalf Schmidt, Johann Gerstenberger, Tom Hertel, Mathis Bradatsch, Louis Dräger, Robin Vetter - Moritz Gerotzky, Richard Rädke, Friedrich Rädke

D-Junioren: Frederik Köpp, Lukas Hoffmann, Georg Strauß, Luka Fritz, Erik Mokosch, Franz Wenck, Til Bresemann, Sean Colin Rybacki, Moritz Schenkluhn, Finn Luca Schulz, Phil Teichert, Eric Lingies