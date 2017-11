Bölkower SV empfängt SV Plate

von Robert Grabowski

erstellt am 17.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Die aktuellen Sport-Termine in der Region am Wochenende (soweit gemeldet/Änderungen vorbehalten):



Faustball







Fußball-Verbandsliga





In der 2. Bundesliga Ost haben die Frauen des Güstrower SC am Sonntag zwei Heimspiele. Zu Gast in der Sporthalle Kessiner Straße sind die spielstarken Mannschaften aus Niedersachsen, TSV Essel und SV Düdenbüttel. Spielbeginn ist 11 Uhr.Herren, Sonnabend 13.30 Uhr: SV 90 Görmin – Güstrower SC

A-Junioren, Sonnabend 10 Uhr: Güstrower SC – Stralsunder FC

B-Junioren, Sonnabend 9.30 Uhr: FC Pommern Stralsund – Güstrower SC

D-Junioren, Sonnabend 11 Uhr: TSG Neustrelitz – Güstrower SC



Fußball-Landesliga





Herren, Sonnabend 13.30 Uhr: Bölkower SV – SV Plate

A-Junioren, Sonnabend 10 Uhr: SG Groß-Wokern/Lalendorf – SG Motor Neptun Rostock

B-Junioren, Sonnabend 10.30 Uhr: Laager SV – TSV Einheit Tessin

C-Junioren, Sonnabend 11 Uhr: Stralsunder FC – Güstrower SC

D-Junioren, Sonntag 11.30 Uhr: Güstrower SC II – Schweriner SC



Fußball-Landesklasse







Fußball-Kreisoberliga







Fußball-Kreisliga





Herren, Sonnabend 11 Uhr: Bölkower SV II – Brüeler SV, 13.30 Uhr: Laager SV – TuS Neukalen, Sonntag 13.30 Uhr: TSV Einheit Tessin – Güstrower SC IIHerren, Sonnabend 13.30 Uhr: VfB Traktor Hohen Sprenz – TSV Thürkow, Sonntag 10.30 Uhr: TSV Einheit Tessin II – FSV Krakow am SeeHerren, Sonnabend 11 Uhr: Laager SV II – FSV Dummerstorf II, 13.30 Uhr: SV 90 Lohmen – TSV Langhagen/Kuchelmiß, Sonntag 11 Uhr: PSV Rostock III – LSG Lüssow, 12.30 Uhr: Rostocker FC II – SG Lalendorf/Liessow, 13.30 Uhr: Güstrower SC III – Sukower SV

Frauen, Sonntag 11 Uhr: BSG ScanHaus Marlow – VfB Traktor Hohen Sprenz

C-Junioren, Sonnabend 11 Uhr: SG Warnow Papendorf – Laager SV, 14 Uhr: SG Groß-Wokern/Lalendorf – Güstrower SC II

D-Junioren, Sonnabend 9 Uhr: Laager SV – SG Krakow am See/Lohmen, 10 Uhr: SG Jördenstorf/Thürkow – SG Groß-Wokern/Lalendorf, Sonntag 10 Uhr: Güstrower SC III – Bölkower SV, 10.30 Uhr: Gnoiener SV – LSG Lüssow

E-Junioren, Sonnabend 9 Uhr: FSV Kritzmow – Güstrower SC, 10.30 Uhr: TSV Einheit Tessin – Güstrower SC II

F-Junioren, Sonntag 9.30 Uhr: Güstrower SC – FSV Nordost Rostock, 11 Uhr: Güstrower SC II – Laager SV



Fußball-Kreisklasse





E-Junioren, Sonnabend 10 Uhr: SG Groß-Wokern/Lalendorf – LSG Lüssow, 11 Uhr: SG Bützow/Rühn II – Güstrower SC III, Sonntag 9 Uhr: Laager SV – Bölkower SV, Gnoiener SV – SG Krakow am See/Lohmen

F-Junioren, Sonntag 10 Uhr: SG Groß-Wokern/Lalendorf – SV Klein Belitz



Fußball-Testspiel







Handball-MV-Liga







Handball-Bezirksliga





Alt-Herren Ü35, heute 19 Uhr: Güstrower SC – VfB Traktor Hohen SprenzHerren, Sonnabend 17 Uhr: Güstrower HV – HC Vorpommern GreifswaldHerren, Sonntag 14 Uhr: SV Blau-Weiß Grevesmühlen – Güstrower HV, 19 Uhr: HSG Uni Rostock II – Laager SV

Männliche Jugend B, Sonnabend 15 Uhr: Güstrower HV Plauer SV

Männliche Jugend D, Sonntag 11 Uhr: TSG Wittenburg – Güstrower HV

Weibliche Jugend D, Sonnabend 10 Uhr: Schwaaner SV – Laager SV