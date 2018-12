Fußball-Verbandsliga : Das Ergebnis spricht für sich

Personell angeschlagener Fußball-Verbandsligist Güstrower SC kassierte im Topspiel gegen den MSV Pampow eine bittere 2:7-Heimpleite

von Robert Grabowski

03. Dezember 2018, 05:00 Uhr

Es ist am Ende schlimmer gekommen, als befürchtet. In der Fußball-Verbandsliga verlor der stark ersatzgeschwächte Güstrower SC das Topspiel gegen den Spitzenreiter vom MSV Pampow im heimischen Jahnstadion mit 2:7 (1:4). In der Höhe sogar verdient. Ein Blick in die Startaufstellung ließ schon Böses erahnen, fehlten dem GSC doch zahlreiche Topspieler. Sava-André Mihajlovic, Rico Keil, Enrico Karg, Tim Schuhmacher, Lukas Möller, Jonas Reister, Tim Peters – die Ausfallliste war lang und in diesem Spiel einfach nicht zu kompensieren. Dass die Hausherren trotzdem so unter die Räder kamen, lag aber auch an ihnen selbst. Sie müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, sich gegen die Niederlage zu wenig gewehrt zu haben. Offensiv ging sowieso kaum was, aber in der Defensivarbeit ließen die Güstrower in vielen Situationen die nötige Zweikampfhärte vermissen. Keine einzige gelbe Karte – auf beiden Seiten – sind ein Beleg dafür, dass es zu „lieb“ auf dem Platz zuging. Und dann halfen die Gastgeber bei den Gegentreffern kräftig mit. Höhepunkt war das zwischenzeitliche 0:2, als Torhüter Florian Kirsch bei einem Abschlagversuch seinen eigenen Mann abschoss und der Schuss nach hinten los ging. Franz-Walter Schlatow hatte gar keine andere Wahl, als den Ball ins leere Tor zu schieben. Einen kurzen Lichtblick gab es, als Ole Schuller auf 1:2 verkürzte (32.), doch die Antwort des MSV ließ nicht lange auf sich warten. Schlatow (36.) und Alan Dudiev (39.) erhöhten noch vor dem Pausenpfiff auf 4:1. „In der Kabine waren wir uns dann einig, dass wir Schadenbegrenzung betreiben wollen“, erklärt Güstrows Trainer Holger Scherz.

Doch schon drei Minuten nach Wiederanpfiff stand Kevin Looks bei einem Eckball dermaßen frei, dass er ungehindert zum 5:1 einköpfen konnte. Mit dem schönsten Treffer des Tages gelang Ole Schuller per Bogenlampe aus halbrechter Position zwar das 2:5 (54.), danach zerfiel der GSC aber in seine Einzelteile. „Wir haben es dem Gegner viel zu einfach gemacht. Wir hatten ja kein Abwehrverhalten mehr“, sagt Holger Scherz. Die schnellen Pampower kamen dadurch zu einigen Torchancen, die Schlatow zum dritten (58.) und Rafael da Silva Cruz (66.) für zwei weiteren Tore nutzten. „Ich habe für mich gleich nach dem Spiel entschieden, einen dicken Haken hinter dieses Spiel zu machen und die Nummer zu vergessen. Und ich habe das Gefühl, die Mannschaft sieht das genauso“, sagt Holger Scherz. Stattdessen fokussieren sich die Güstrower auf das kommende Auswärtsspiel beim SV Görmin, das gleichzeitig das erste Rückrundenspiel ist.

Güstrower SC: Kirsch – Bartelt, Hintze, Fichelmann (85. Bohnet), Bildhauer, Dopp (69. Borgwardt), Runzer, Löhning, M. Mihajlovic, Schuller, Boy