Laufen : Doppelerfolg für Ehepaar Bauske

Sommer-Stunden-Laufserie endete mit Stundenpaarlauf: Fred und Claudia Bauske gewinnen Gesamtwertungen

06. August 2018, 05:00 Uhr

Nach drei Einzelläufen konnte die 35. Güstrower Sommer-Stundenlauf-Serie in Kirch Rosin nun auch traditionell mit dem Stunden-Paarlauf beendet werden. Erfahrene Läufer bemerkten schnell, dass auf der mit 1260 Metern fast doppelt so langen Runde ein anderer Rhythmus des Wechsels zwischen Belastung und Erholung notwendig ist. Die meisten Läufer empfanden das recht angenehm und auch für das Kampfgericht erleichterte es die Arbeit.

Jan Glasenapp war wieder aus Hamburg angereist und hatte diesmal seinen Vereinskameraden Halidou Koudougou von der LG Philips mitgebracht. Und wenn in den ersten Runden auch das Mixedpaar Anne-Kathrin Litzenberg und Stephan Trettin noch den Anschluss halten konnte, setzten sich die Favoriten doch mehr und mehr ab und erzielten mit 16 450 Metern eine insbesondere für die Wetterverhältnisse tolle Leistung. Immerhin hatten sie nach 60 Minuten über zwei Kilometer Vorsprung vor dem zweitplatzierten Männerpaar Swen Langschwager/Lutz Pannwitt (14 242 m). Rang 3 ging an Andreas Wurm, der mit dem erst zehn Jahre alten Pepe Syniawa unterwegs war und beide zusammen schafften 13 921 Meter.

Bestes Mixedpaar blieben natürlich Anne-Kathrin Litzenberg und Stephan Trettin mit beachtlichen 15 676 Metern vor Maren Sprögel und Lukas Kuntermann, die auf 14 703 Meter kamen. Rang 3 ging an das Mechelsdorfer Ehepaar Claudia und Fred Bauske (13 282 m).

Nur ein rein weibliches Paar war diesmal auf der Stundenrunde unterwegs. Die Nichten des Männersiegers, Jan Glasenapp, Jule und Ronja Purwin aus Groß Grabow, machten mit 13 057 Metern den Familienerfolg perfekt.

Im Anschluss an den Lauf erfolgte die Ehrung der Sieger und Platzierten für die Gesamtserie. In der Wertung ist bekanntlich nicht die reine Laufleistung entscheidend, sondern auch Alter und Gewicht finden Berücksichtigung. Erstmals in der nunmehr 35-jährigen Geschichte konnte ein Ehepaar bei Männern und Frauen den ausgeschriebenen Wanderpokal erringen. Während Fred Bauske (234,64 Punkte) schon im Vorjahr erfolgreich war, nahm Claudia Bauske (175,64 P.) erstmals an der Sommer-Laufserie teil und konnte auf Anhieb den Spitzenplatz erringen. Bei den Frauen folgten auf den weiteren Podestplätzen Maren Sprögel (172,02 P.) und Birgit Ahrend (152,19 P.). Die Plätze hinter Fred Bauske belegten Lars Bever (226,80 P.) und mit Jörg Glasenapp (225,36 P.) ein weiterer Vertreter der Groß Grabower Sportlerfamilie.



Während des anschließenden gemütlichen Beisammenseins bei kühlen Getränken und heißer Bratwurst wurde beschlossen, den erzielten Überschuss wieder einem guten Zweck zukommen zu lassen. Wenn dieser wegen der geringeren Teilnehmerzahlen – bedingt durch das Wetter und die geänderte Austragungsstätte – auch etwas kleiner ausfällt als in den Vorjahren, so werden 70 Euro auf das Konto der Aktion „Mike Möwenherz“ zu Gunsten unheilbar kranker Kinder überwiesen.