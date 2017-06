Güstrow : Europameister gewinnt überlegen die Pfingstchallenge

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Mit einem blitzsauberen und effektiven Fahrstil holte sich der amtierende U21-Europameister Dimitri Bergé die Pfingstchallenge in Güstrow. Er wurde allen Herausforderungen, die ihm die Gegner stellten, gerecht und ließ vom ersten Start an keinen Zweifel an seiner Favoritenstellung aufkommen. Meist konnte der junge Franzose bereits in der Startkurve die Führung übernehmen und baute danach mit seinem tollen Speed den Vorsprung immer weiter aus, so dass jeder Laufsieg sehr überlegen wirkte. Und wenn er doch nicht gleich in der ersten Runde an die Spitze schnellen konnte, dann war der Druck, den er auf die Konkurrenz ausübte, so hoch, dass er eine Lücke zum Überholen fand. „Selbstverständlich war dieser Sieg nicht“, sagte er im Siegerinterview auf die Frage, ob es für ihn auch so leicht ist, wie es von außen aussieht. „Jeder Lauf geht über vier Runden und da kann man viele Fehler machen“, aber diese lagen diesmal eher bei den Gegnern als bei ihm. Schon jetzt können sich die Güstrower Zuschauer auf seinen Auftritt beim U21-WM-Lauf am 8. September freuen, wenn die Konkurrenz sicher noch etwas stärker ist.

Keinen richtig guten Tag erwischte Lukas Fienhage, als einziger Deutscher konnte er sich für diese U21-WM qualifizieren, fand zwar zunehmend besser ins Rennen und konnte dann auch sein großes Talent nachweisen, hatte aber auch Auftritte dabei, in denen ihm dies nicht so gelang. Genauso wie Dominik Möser scheiterte er am Finaleinzug, wobei Möser über dreieinhalb Runden im Halbfinale auf dem wichtigen zweiten Platz fuhr, bevor er diesen noch hergeben musste. Im Finale entbrannte hinter dem deutlich Führenden Bergé ein spannender Kampf um die Podestplätze. Am Ende setzte sich der Däne Mads Hansen, im letzten Jahr wurde er an gleicher Stelle Vize-Weltmeister in der 250er Klasse, vor dem Ukrainer Viktor Trofimov durch.

Mit 1300 Besuchern erlebte die Veranstaltung eine aufstrebende Resonanz und die Zuschauer erlebten genau das, was sie von den jungen Wilden erwarten durften: tollen Sport, viele Positionswechsel, sicher auch die ein oder andere ungestüm vorgetragene Attacke und vor allem leidenschaftlich betriebenen Speedwaysport.