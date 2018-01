Handball : GHV büßt Rang drei ein

MV-Liga: Güstrower Handball-Männer verloren beim SV Einheit Demmin mit 24:27

von Robert Grabowski

29. Januar 2018, 05:00 Uhr

In der Handball-MV-Liga büßte der Güstrower HV Platz drei ein. Nach der 24:27-Niederlage beim SV Einheit Demmin rutschten die Mannen auf den vierten Rang ab, während Demmin nun Dritter ist.

Allerdings war es über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. Demmin legte vor und Güstrow zog nach. Beim 2:3 gelang es Pascal Burke, die Gäste in Führung zu bringen. Doch die nachfolgenden Angriffe brachten nicht genügend Zugriff auf die Deckung der Hausherren. Irgendwie fehlte es an der sonst so gewohnten Entschlusskraft der GHV-Männer. Sie fanden nicht den Schlüssel, um zur richtigen Sekunde die Abwehrlücke zu durchbrechen. Auf Deminner Angriffsseite nahm die Härte mit jeder Aktion zu. Den Unparteiischen ist es zu dieser frühen Zeit nicht gelungen, diese Härte zu unterbinden. Somit liefen die Gäste den Hausherren ständig hinterher, die sich allmählich abzusetzen versuchten. Nach 20 Minuten war die Heimsieben bereits mit 10:6 in Front. Zähfließend gelang es deGHV, sich bis auf 11:9 heranzupirschen. Irgendwie waren die Gäste aber nicht richtig wach, so dass die Hausherren bis zur Pause auf 13:10 erhöhten.

In Durchgang zwei war dann ein wacheres Team der Güstrower auf der Platte. Innerhalb von fünf Minuten war der Rückstand aufgeholt und beim 14:14 war die Partie wieder völlig offen. Jedoch hielten die Hausherren an ihrer Strategie fest, den bereits in erster Halbzeit bewachten Schützen der Gäste auch weiter in sicherem Abstand zu halten, damit er nicht seine Torgefährlichkeit ins Spiel bringen konnte. Dennoch suchten die Barlachstädter die richtige Lücke zum Torabschluss und standen in der Abwehr viel sicherer. Aber der Rückstand wurde nicht vollständig aufgeholt. Bis zur letzten Minute lagen sie nur knapp mit zwei Toren zurück. Nach Abpfiff, beim Stand von 27:24, gingen die GHV-Männer aber ohne Punktgewinn und mit einigen Verletzungen von der Platte.

Güstrower HV: Oliver Mayer und Peter Ritzrau (beide Tor) – André Regge, Marcel Tiedemann (2), Michael Köhler (3), Pascal Burke (5), Paul Golatowski, Thomas Kahl, Tom Golatowski (2), Till Mallach (6), Tim Dethloff (2), Moritz Langer (4)