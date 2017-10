Handball : GHV glänzt beim Schlusslicht

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 16.Okt.2017 | 05:00 Uhr

In der Handball-MV-Liga gaben sich die Männer des Güstrower HV beim Tabellenschlusslicht, HC Empor Rostock II, überhaupt keine Blöße und gewannen mit 30:17.

Marschroute für dieses Aufeinandertreffen war oberste Wachsamkeit gepaart mit Konzentration und konsequentem Abwehrverhalten. Bis zur achten Minute lieferten sich beide Mannschaften anschließend ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach Treffer Nummer fünf für die Güstrower hatten diese ihr Spiel gefunden, spielten frei und geduldig auf und schlossen ein ums andere Mal erfolgreich ab. Die Abwehrreihen standen sicher und im Angriff musste Empors Schlussmann immer wieder hinter sich greifen. Ballgewinne aus dem Abwehrblock wurden durch die Barlachstädter in sehenswerte Konter verwandelt. Der Rückstand der Emporianer vergrößerte sich Tor um Tor und zur Pause stand ein 8:15 an der Anzeigetafel.

Empor legte zu Beginn der zweiten Spielhälfte zwei Treffer nach. Bis zur 40. Spielminute verwalteten die Güstrower ihren bestehenden Vorsprung. Dann drehten die Güstrower aber nochmals auf. Ballgewinn um Ballgewinn wurde wieder in einen Konter mit abschließenden Torgewinn verwandelt. In den letzten acht Spielminuten wechselte der Mannschaftsverantwortliche Peter Ritzrau munter durch, so dass alle mitgereisten Spieler Einsatzzeiten bekamen und sich in die Torschützenliste eintragen konnten.

Güstrower HV: Oliver Mayer – Marcel Tiedemann (3), Michael Köhler (5), Dorian Froriep (4), Felix Meyer, Clemens Golatowski (1), Pascal Burke (4), Thomas Kahl (1), Sebastian von Weiss (1), Tim Dethloff (5), Moritz Langer (6), Johannes Karl