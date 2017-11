Faustball : GSC in MV ohne Konkurrenz

Für die Faustballer des Güstrower SC hat die Hallensaison 2017/18 begonnen. Dabei musste die männliche U18 als erste Mannschaft den Punktspielbetrieb aufnehmen. Sie nimmt, wie die männliche U14 sowie die männliche und weibliche U16, an den Punktspielen in Schleswig-Holstein teil, um an einem regulären Spielbetrieb teilnehmen zu können.

Die ersten vier Spiele brachten für die Güstrower Jugendspieler drei Siege bei einer Niederlage. Die Mannschaft des GSC brachte ihre technischen Vorteile ein und meist gelang es, konzentriert und zielstrebig die nötigen Punkte zu erzielen. So gelangen gleich im ersten Spiel gegen den VfL Kellinghusen beim 2:1 (10:12, 11:9, 12:10) zwei wichtige Punkte. Diesem Sieg folgten zwei weitere Erfolge: 2:0 (13:11, 11:6) und 2:0 (11:1, 11:4) hieß es am Ende gegen die zweite bzw. erste Mannschaft des Großenasper SV. Wieder einmal wurde der Vergleich mit dem TSV Lola aus Hohenlockstedt zum Höhepunkt des Spieltages, denn nach dem Verlust des ersten Satzes (6:11) machten es die Güstrower Jungen nach 5:10 Rückstand noch einmal richtig spannend, holten Punkt für Punkt bis zum 9:10 auf und bekamen dann sogar noch die Ausgleichschance, die sie allerdings nicht nutzen konnten, sodass Lola auch den zweiten Satz gewann und verdientermaßen die Tabellenführung in dieser Staffel übernahm.

Die Männermannschaft des Güstrower SC konnte in der vergangenen Hallensaison den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga nicht sichern. Diese sportliche Pleite ist für eine Mannschaft aus Mecklenburg-Vorpommern normalerweise ein vollständiges Desaster, weil die Konkurrenz im eigenen Lande viel zu schwach ist, um sportlich vernünftige Spiele zu organisieren. Umso dankbarer sind die Güstrower, das es ihnen der SHTV ermöglicht hat, an den Punktspielen in der Verbandsliga Schleswig-Holstein teilzunehmen. Diese Liga ist sehr ausgeglichen besetzt. Leistungsstarke junge Mannschaften und auch erfahrene Mannschaften mit guter Spielkultur sorgen dafür, dass fast jeder jeden schlagen kann.

Das bekamen die Güstrower auch an ihrem ersten Spieltag zu spüren. Nur wenn es gelang, konzentriert und nahezu fehlerfrei das eigene Spiel zu gestalten, war man auf Erfolgskurs. Gelang das nicht, nutzte das sofort der Gegner aus. Immerhin wurden es in vier Spielen zwei Siege. Der TSV Schülp und der TSV Kronshagen konnten mit 2:1 (8:11, 11:3., 11:6) bzw. 2:0 (13:11, 11:6) bezwungen werden. Gegen des TSV Lola und gegen die Bundesliga-Reserve des VfL Kellinghusen gab es aber mit 0:2 (8:11, 7:11) bzw. 0:2 (9:11, 5:11) zwei Niederlagen.

U18 männlich

1. TSV LoLa 4 8:3 8:0

2. Güstrower SC 4 6:3 6:2

3. VfL Kellinghusen 4 6:4 4:4

4. Großenasper SV I 4 3:6 2:6

5. Großenasper SV II 4 1:8 0:8

Verbandsliga Schleswig-Holstein

1. VfL Kellinghusen II 4 8:0 8:0

2. TSV Lola 4 8:1 8:0

3. TSV Wiemersdorf 4 5:4 4:4

4. Güstrower SC 4 4:5 4:4

5. TSV Kronshagen 4 2:6 2:6

6. VfL Pinneberg 4 2:7 2:6

7. SZ Ohrstedt 0 0:0 0:0

8. TSV Uetersen 0 0:0 0:0

9. TSV Schülp 4 2:8 0:8