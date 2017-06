Segeln : Kampf ums „Silberne Beil“

Am kommenden Wochenende sind die Segler des Wassersport-Vereins-Güstrow 1928 e. V. (WVG) Gastgeber, wenn um das 61. Silberne Beil gesegelt wird. Die Regatta, die erstmals 1957 ausgetragen wurde, zählt zu den ältesten und beliebtesten Piratenregatten Deutschlands. Zum offiziellen Meldeschluss stehen 36 Meldungen mit 72 Seglern aus mindestens sieben Bundesländern zu Buche. Nachmeldungen sind jedoch noch bis kurz vor dem geplanten Start am kommenden Sonnabend zu erwarten. „Wir sind mit der Vormeldezahl sehr zufrieden. Bei keiner Regatta in diesem Jahr sind bisher so viele Piratensegler gestartet“, so Peter Anders, Vorsitzender des WVG.

Die Kommandos innerhalb der Wettfahrtleitung wird am kommenden Wochenende Andreas Möller (WVG) geben. Am Sonnabend, 11 Uhr, erfolgt das erste Ankündigungssignal. „Vier Wettfahrten sind vorgesehen. Drei davon planen wir am Samstag. Nur wenn wirklich vier Wettfahrten erreicht werden, wird die schlechteste Wertung jedes Bootes gestrichen“, erklärt Wettfahrtleiter Andreas Möller, der von Stellvertreter Jörg Hillenberg (WVG) unterstützt werden wird.

Schon zweimal, 2008 und 2009, konnte Peter Anders das Silberne Beil gewinnen. Wie in den Siegerjahren geht er wieder mit Schwager Peter Bark (WVG) gemeinsam an den Start und der ist als frisch gebackener brandenburgischer Landesmeister der 15er Jollenkreuzerklasse besonders motiviert. „Bei kaum einem Feld werden wir uns in diesem Jahr mit so vielen Spitzenseglern messen dürfen wie auf unserem Inselsee. Bei der Landesmeisterschaft in Sternberg hat das schon ganz ordentlich geklappt“, so Peter Bark, auch Vizelandesmeister der Piratenklasse.

„Wer gewinnen will, muss allerdings Ines Pingel-Heldt/Thomas Heldt und Bernd Höft/Burkard Rieck besiegen“, weiß Peter Anders um die Stärke der Konkurrenz. Sechs der letzten sieben Deutschen Meistertitel gingen an diese beiden Ausnahmecrews. Zweimal gewannen die Teterower Pingel-Heldt/Heldt. Viermal siegten die Rostocker Höft/Rieck – sie reisen als amtierende Deutsche Meister nach Güstrow. Dreimal schon konnten sie sich auf dem Silbernen Beil verewigen.

Doch die Rekordsieger sind Pingel-Heldt/Heldt. Alleine Thomas Heldt gewann insgesamt elfmal die begehrte Trophäe – siebenmal als Steuermann und zuletzt viermal in Serie an der Vorschot seiner Ehefrau Ines. Seit 2013 scheint das Duo in Güstrow unschlagbar.

Neben Anders/Bark drücken die Güstrower vor allem Jens Bauditz/Susanne Thiel (WVG) die Daumen. Jens Bauditz war schon Deutscher Meister, Europameister, Tschechischer Staatsmeister, Türkischer Meister und zuletzt Dritter bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften 2016, doch das Silberne Beil fehlt. „Ich bin seit Mai Großvater und habe nun einen gewissen Erfahrungsvorsprung. Das macht den Unterschied“, schmunzelt Jens Bauditz.

Ein Blick auf die Konkurrenz zeigt, warum es so schwer ist, das Silberne Beil zu gewinnen: Die amtierenden Deutschen Vizemeister Daniel Reinsberg (Röbel) mit dem Güstrower Alfred Seeger (WVG) möchten ihren ersten Sieg und haben in Röbel schon Pingel-Heldt/Heldt kräftig unter Druck gesetzt. Mit Karl-Herrmann Wildt (Berlin), der mit seiner Frau Gabriele an den Start geht, weißt einer wie es geht: Der Deutsche Vizemeister von 2015 hat das Silberne Beil schon zweimal gewonnen. Auch der ehemalige Deutsche Meister und Europameister, Detlef Hegert (Brandenburg) mit Vorschotmann Matthias Haase (Berlin) gewann bereits 2010 das Silberne Beil und kämpft seither um seinen zweiten Sieg in Güstrow.

Aus dem Landkreis Rostock muss man schließlich auch die Junioreneuropameister von 2012 Benjamin Schnepf/Fabian Jäckel (Teterow), die eigentlich immer vorne dabei sind oder aber Frank Martens/Uwe Sauer (Teterow/SV Einheit Güstrow) auf dem Zettel haben. Insgesamt werden mindestens 22 Güstrower Segler in 13 Booten die Farben der Barlachstadt vertreten.