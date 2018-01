Laufsport : Laage läuft – auch im Jahr 2018

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Eichler 1 von 1

„Wem es gelingt, Menschen durch Körperübungen leuchtende Augen zu schenken, der tut Großes auf dem Gebiet der Erziehung.“ Besonders dieses Zitat von Johann Heinrich Pestalozzi widerspiegelt das Engagement der Laager Laufgruppe. Motiviert und engagiert, bieten die über einhundert Laufgruppenmitglieder sich und auch Freunden des Laufsports in diesem Jahr fast in jedem Monat einen kleinen sportlichen Höhepunkt an.

Am 13. Januar starten die Kinder um 10 Uhr zu geführten Stadtläufen. Diese Läufe stehen im Zusammenhang mit der Auswertungsveranstaltung für den Intersport Nachwuchslaufcup 2017, die im Laager Gemeindehaus durchgeführt wird.

Am 28. Januar beginnt dann das Wettkampfjahr 2018 für die Laager Ausdauersportler mit dem VIACTIV-Neujahrslauf an den Recknitz-Sporthallen.

Im Zuge des Volkssporttages organisiert die Laufgruppe im Bereich der Kita-Knirpsenland den nun schon 3. Kita-Lauf für sportliche Kindergartenkinder am 1. Mai, den die Laager Wohnungsgesellschaft unterstützt.

Der 16. Eurawasser-Waldlauf ist am 6. Mai der sportliche Höhepunkt des Frühjahrs. Im Laager Stadtwald haben Laufinteressierte an diesem Tag erneut die Wahl zwischen 2,4 Kilometern 6 oder 12 Kilometern.

Ganz nebenbei bringen sich die Läuferinnen und Läufer auch in die Feierlichkeiten zum zehnten Geburtstag des SC Laage ein. Dieser wird ganz zünftig mit Freunden und Förderern am 16. Juni gefeiert.

Den 15. August sollten sich Läuferinnen, Läufer und auch Walker wieder vormerken. Die Laufgruppe des SC Laage organisiert an diesem Tag, um 18 Uhr, den 7. City-Sport-Abendlauf im Barnstorfer Wald in Rostock mit. Der Erlös dieser Veranstaltung wird althergebracht dem stationären Hospiz am Klinikum in der Rostocker Südstadt zur Verfügung gestellt.

Am 2. September startet der 9. Blocky Block-Spendenlauf im Laager Stadtwald. Auch dieser Lauf wird traditionell ein caritatives Interesse verfolgen.

Am 3. November organisieren die Clubsportler, nun schon zum dritten Mal, die Landesmeisterschaften im Crosslauf. Ab 10 Uhr werden dann wieder einige Hundert Athletinnen und Athleten aus ganz Mecklenburg-Vorpommern ihre Crossmeister im Laager Stadtwald küren.

Den Abschluss in Laage bildet der 11. Ospa-Stadtlauf am 16. Dezember. Traditionell ohne Wettkampfdruck beenden die Aktiven bei diesem Lauf ihr Wettkampfjahr sportlich. Am Ende geht es ohnehin darum, immer in Bewegung, die im gesundheitsfördernden Bereich liegt, zu bleiben.

2018 bietet der Sportclub Laage zwei Ferienfreizeiten an. Vom 12. bis 14. Februar und vom 8. bis 10. Oktober bekommen motivierte Kinder, auch ohne Vereinsbindung, die Möglichkeit, sich auszupowern und etwas im organisierten Vereinstraining zu schnuppern. Bei diesen Aktionen ist das Ziel klar definiert: Im Spiel mit Abenteuer und selbstgewähltem Risiko sollen die Kinder ihre Grenzen ausloten, um über sich hinauszuwachsen. So besiegen sie ihre kleinen und großen Ängste. Die Kinder entwickeln Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, sie lernen, sich geschickt zu bewegen und sich nicht zu verletzen. Damit gewinnen sie Sicherheit für ihr ganzes Leben.

Detaillierte Hinweise zu allen Aktionen finden Interessierte auf der Internetseite des Ausrichters (www.sportclub-laage.de) oder bei andre.stache@web.de. Nun heißt es, fleißig trainieren und dabei sein, denn in Laage läuft es auch im Jahr 2018 wirklich richtig gut.