Laufsport : Laager Nachwuchs sticht hervor

Siegerehrung im Intersport-Nachwuchslaufcup M-V in Laage: 21 junge Läuferinnen und Läufer sammelten Punkte für den SC

In Laage fand die Ehrung der Besten im Intersport-Nachwuchslaufcup des vergangenen Jahres statt. Nicht umsonst hatte der Landes-Leichtathletikverband die Ausrichtung dieser Veranstaltung an die Laufgruppe des dortigen Sportclubs vergeben, können die Recknitzstädter doch auf eine ganz hervorragende Nachwuchsarbeit verweisen.

Doch vor die Ehrung hatten die fleißigen Ausrichter der Veranstaltung vom SC Laage um den ideenreichen André Stache auch diesmal wieder den Schweiß gesetzt. Zunächst konnten die jungen Läuferinnen und Läufer gemeinsam mit ihren Betreuern und Eltern bei einem geführten lockeren Lauf über verschiedene Streckenlängen das kleine Städtchen an der Recknitz mit seinen vielen schönen Ecken kennenlernen. Nach dem Duschen und einem zünftigen Hot-Dog-Mittagessen begann dann die Siegerehrung.

Und dabei konnten die Laager Lauftalente, ihre Betreuer und Eltern mehr als einmal kräftig jubeln. Gleich bei den Jüngsten, den unter 10-jährigen Jungen, galt es, sogar einen Doppelsieg zu beklatschen. Benjamin Menge und Lennox Raith hatten beide jeweils 100 Punkte auf ihrem Konto und nur das Verhältnis der Läufe gegeneinander entschied für den knappen Sieg von Benjamin vor Lennox.

Auch in der gleichen Altersklasse der Mädchen ging der Sieg an den SC Laage. Für ihn zeichnete die inzwischen beim LAC Mühl Rosin trainierende Diekhoferin Natalia Kuberka verantwortlich. So konnte der SC Laage als einziger Verein des Landes zwei der insgesamt sechs zu vergebenden Einzelsiege „absahnen“.

Noch knapper als bei Benjamin und Lennox war der Ausgang bei den unter 14-jährigen Jungen zwischen Nico Gierz und seinem Wismarer Kontrahenten, Colin Lenz. Beide hatten 100 Punkte, elfmal waren sie gegeneinander angetreten. Fünfmal siegte Nico, aber einmal öfter hatte der ein Jahr ältere Wismarer das bessere Ende für sich. Nico sollte sich allerdings nicht ärgern: erstens ist auch der zweite Platz eine ganz tolle Leistung und zweitens hat er nun die Möglichkeit, in diesem Jahr in der gleichen Altersklasse noch einmal anzugreifen.

Medaille Nummer 5 ging an die fleißige und stets bis zum Ziel kämpfende Denise Koch. Bei den unter 12-jährigen Mädchen konnte sie sich über die Bronzemedaille freuen.

Doch nicht nur die Medaillengewinner waren Sieger. Weil insgesamt 21 junge Läuferinnen und Läufer zum ausgezeichneten Punktekonto des SC Laage beigetragen hatten, konnten sie sich alle gemeinsam auch noch über den klar gewonnen Pokal in der erstmals ausgetragenen Vereinswertung freuen.

Für den LSV Güstrow hielt als einziger Vertreter Merlin Rutger Schwarck die Fahne hoch. Er belegte bei den 12/13-Jährigen den fünften Platz und wird nun in diesem Jahr schon im Laufcup in der männlichen Jugend U 16 antreten.

Bis zum Auftakt im Laufcup und Intersport-Nachwuchslaufcup am 4. März beim Mühlenlauf in Wittenburg heißt es nun für alle, noch fleißg zu trainieren