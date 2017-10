Speedway : MC Güstrow lädt zum Saisonfinale

Mit einer umfangreichen Zwei-Tages-Veranstaltung bestreitet der MC Güstrow am 14. und 15. Oktober seinen diesjährigen Saisonabschluss. Die Deutsche Motorsport Jugend (dmsj) richtet die Nationalen Meisterschaften in den Juniorenklassen aus und der ADAC hat zu seinem Bundesendlauf eingeladen.

Von den Rennen am Sonntag wird es einen Live-Stream auf youtube.com geben, der um 12.40 Uhr mit der Fahrervorstellung und Hintergrundberichten beginnt. Die Rennen der Deutschen Jugend Bahnsportmeisterschaft werden anschließend frei empfangbar im Internet übertragen. Ein Link zur Übertragung findet sich auf der Homepage des MC Güstrow.

Insgesamt werden sich 70 Teilnehmer in den verschiedenen Altersklassen im Stadion tummeln und ihre Wettbewerbe an den beiden Tagen bestreiten. Am Sonnabend finden die Rennen in der Zeit von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag in der Zeit von 13 bis 15 Uhr statt.

Gestartet wird in den Juniorenklassen A (bis 50 ccm), B (bis 125 ccm), C (bis 250ccm) und in der Lizenzklasse mit Teilnehmern in einem Alter bis 18 Jahre.