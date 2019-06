Leichtathletik : Mühl Rosiner erfüllt DM-Norm

LAC-Athlet Ole Kay Burmeister (AK 14) erreichte beim Nachwuchsmeeting in Neubrandenburg im Block Sprint/Sprung 2687 Punkte

14. Juni 2019, 05:00 Uhr

Im Rahmen eines Nachwuchsmeeting in Neubrandenburg kämpften Ole Kay Burmeister (AK 14) und Leandra Kunkel (AK 15) vom LAC Mühl Rosin bei der Landesmeisterschaft im Blockmehrkampf der U16 um die Erfüllung der Norm für die Deutsche Meisterschaft am 10./11. August in Lage (NRW). Ole Kay Burmeister wurde dann auch Landesmeister im Block Sprint/Sprung und erreichte mit 2687 Punkten die geforderte DM-Norm. Folgende sehr gute Ergebnisse wurden von ihm erzielt: 100 Meter in 12,17 Sekunden, 80 Meter Hürden in 12,22 Sekunden, im Weitsprung 5,55 Meter, im Hochsprung 1,55 Meter und mit dem Speer 33,51 Meter.

Auch Leandra wurde im Block Wurf mit 2341 Punkten Landesmeisterin, verfehlte aber die DM-Norm (100 Meter in 14,33 Sekunden, 80 Meter Hürden in 14,76 Sekunden, im Weitsprung 4,56 Meter, mit dem Diskus 24,59 Meter und mit der Kugel 11,01 Meter).

Am Nachwuchsmeeting nahm in den drei Wurf- beziehungsweise Stoßdisziplinen die 15-jährige Marie Uhlendorf teil. Den Diskus warf sie 30,22 Meter, den Speer 30,53 Meter und die Kugel stieß sie 10,64 Meter weit. In der U18 lief Florian Meyer und in der U20 Niclas Schulz die 100 Meter jeweils in 11,77 Sekunden. Auch über 200 Meter gingen beide an den Start. Hier hatte Niclas in 23,45 Sekunden knapp die Nase vor Florian mit 23,75 Sekunden.



Siege in Mix-Staffeln





Beim 17. Ostseepokal des KLV Rostock in der Altersklasse 8 bis 13 war der LAC Mühl Rosin ebenfalls erfolgreich. In den Disziplinen 50 Meter, 75 Meter, 800 Meter, Weitsprung, Hochsprung, Ballwurf gewannen die 16 Athleten des LAC drei Gold- und drei Silbermedaillen. Sieben Platzierungen (4 bis 6) bei Teilnehmerfeldern von 40 bis 50 Kindern pro Altersklasse/Disziplin und 21 persönliche Bestleistungen unterstrichen die sehr guten Leistungen.

Die jüngsten Athleten der AK U10 Pepe Lorenz, Tom Gerotzky, Hannah Koß und Emma Groth eröffneten den Wettkampftag mit einem Paukenschlag, denn sie konnten das Mix-Staffelrennen (je zwei Jungen und Mädchen) über 4x50 Meter in 31,67 Sekunden für sich entscheiden. Nur wenige Minuten später geschah, womit wohl niemand gerechnet hatte. Simon Stief, Pepe Syniawa, Nele Blohm und Natalia Kuberka taten es ihnen gleich und holten nicht weniger spannend in derselben Disziplin in 28,85 Sekunden eine Altersklasse höher (U12) ebenfalls die Goldmedaille.

Erfolgreichste Teilnehmerin war die zwölfjährige Florence Ramlow, die mit einer Gold- und zwei Silbermedaillen nach Hause fuhr. Den Weitsprung gewann sie mit tollen 5,15 Meter, die eine neue persönliche Bestleistung darstellten. Genau wie die 10,15 Sekunden über 75 Meter, bei denen Florence den zweiten Platz belegte. Im Hochsprung übersprang sie 1,35 Meter und stieg hier ebenfalls auf das zweite Treppchen. Zum Abschluss lief sie mit ihren Vereinskameradinnen Celina Schimanski, Anny Jasmin Steege und Amy Seefeldt im 4x75 Meter-Staffellauf in 41,41 Sekunden auf Platz 4.

Der zehnjährige Simon Stief sorgte für die dritte Silbermedaille des LAC Mühl Rosin. Er sprintete die 50 Meter in 7,69 Sekunden und kam seinem persönlichen Rekord sehr nahe. Zu neuen persönlichen Bestleistungen sprangen Mattes Gierke und Pepe Lorenz (beide AK 9 mit 3,22m und 3,42m), Johannes Kunkel (AK 10 mit 3,91m), Hannah Koß und Emma Groth (beide AK 9 mit 3,21m und 3,32m), Carla Behrens (AK 10 mit 4,06m) und Celina Schimanski (AK 13 mit 4,61m).