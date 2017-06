Elektrorollstuhl-Hockey : Nording Bulls bleiben Seriensieger

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Elektrorollstuhl-Hockey-Mannschaft der Nording Bulls gewann auch in diesem Jahr den Nordcup, diesmal schon am vorletzten Spieltag in Schwerin. Der Spieltag war auch gleichzeitig der Pokal der Stadtwerke Schwerin im Powerchair-Hockey, als Teil des 26. Norddeutschen Sportfestes der Vielfalt.

Im ersten Spiel ging es für die dezimierten Lalendorfer gegen die Rocky Rolling Wheels aus Berlin. Verzichten musste das Team von Dirk Kahl am gesamten Spieltag auf den eigentlichen Spielmacher und Torgarant Silvio Grubert. Und auch Wechselmöglichkeiten gab es aufgrund des fünfköpfigen Kaders diesmal nicht. Auf Seiten des Gegners fehlte allerdings ebenfalls der Spielmacher. Aufgrund dieser Gegebenheiten dauerte es auch eine Weile, bis in der 6. Minute der Führungstreffer für die Bulls durch Christopher Beß fiel. Ein deutliches Chancenplus und viel Ballbesitz führten zum zweiten Treffer innerhalb der ersten Halbzeit und somit schon fast zur Vorentscheidung. Am Ende stand es 3:0 für die Nording Bulls.

Mit dem Erfolg im Rücken und dem entsprechenden Selbstvertrauen ging es dann in das Spiel gegen die Rebellz aus Berlin. Bei diesem Duell handelte es sich quasi schon um die Vorentscheidung im Kampf um den Nordcup-Titel. Die zu diesem Zeitpunkt drei Punkte zurückliegenden Rebellz, bei einem absolvierten Spiel mehr, sollten dieses Spiel nicht verlieren, wenn sie sich noch Chancen auf den ersten Platz ausmalen wollten. Aufgrund der Brisanz dauerte es einige Minuten, bis das Spiel Fahrt aufnahm. Durch zwei Treffer von Christopher Beß gingen die Bulls nach 13 Minuten in Führung. Nach einem kurzen Aussetzer schlugen die Berliner jedoch eiskalt zurück und erzielten den Anschlusstreffer.

In der zweiten Halbzeit beruhigten die Bulls das Spiel durch mehr Ballbesitz zunehmend. Durch mehrere kleine Nadelstiche in der Offensive folgten zwei weitere Treffer und somit folgerichtig ein 4:1-Erfolg über die Rebellz und mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung eine Vorentscheidung im Kampf um den Titel.

Im vorletzten Spiel erfolgte das Spiel gegen die Electric-Wheelsharks aus Potsdam. Hier starteten die Nording Bulls mit einem frühen Tor in der ersten Spielminute sehr ordentlich. Nach der Hälfte der ersten Halbzeit stand es durch ein weiteres Tor 2:0 für die Lalendorfer. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Potsdamer kaum im Spiel. Durch einige Ballverluste in der Offensive und dadurch verursachte Konter drehten die Potsdamer jedoch durch schnelle drei Tore das Spiel zu ihren Gunsten.

In der Halbzeitpause mussten sich die Lalendorfer erst einmal sammeln. In der zweiten Hälfte wurden die Fehler und Ballverluste reduziert und somit der Spielfluss der Potsdamer unterbunden. In der Folge erzielten die Nording Bulls weitere Treffer und machten hinten alles dicht, sodass zum Schluss sogar ein deutliches 8:3 zu Buche stand. In der Folge war der Nordcup-Titel dieser Saison den Nording Bulls bereits zu diesem Zeitpunkt 100-prozentig sicher.

Im letzten Spiel des Tages gegen die Rocky Rolling Wheels ergab sich ein ähnliches Bild wie im ersten Spiel. Diesmal wurde die Chancenverwertung jedoch verbessert, was zu einem Halbzeitstand von 4:0 und einem Endstand von 7:0 führte. Dieser erfolgreiche Spieltag sicherte den Nording Bulls sowohl den Pokal der Schweriner Stadtwerke als auch den vorzeitigen Titelgewinn des Nordcup zum 7. Mal in Folge.