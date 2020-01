Platz drei noch im Visier

Faustball: GSC-Frauen holen zwei weitere Punkte in den Spitzenspielen der 2. Faustball-Bundesliga

22. Januar 2020, 05:00 Uhr

In der Barlachstadt trafen gleich drei Spitzenteams der 2. Faustball-Bundesliga der Damen aufeinander: Gastgeber Güstrower SC hatte den Tabellenersten TSV Essel und den TSV Hagenah zu Gast.

Die Güstrowerinnen begannen im ersten Spiel des Tages gegen den TSV Essel in der gleichen Aufstellung wie am vorangegangenen Spieltag. Lediglich Katrin Rosenow besetzte die rechte Abwehrseite neu. Die Vorderreihe mit Diana Freiknecht und Martina Wauer spielte geduldig, aber zielstrebig gegen die Mannschaft aus Niedersachsen und konnte immer zum richtigen Zeitpunkt die notwendigen Punkte erzielen. Das war möglich, weil der TSV nicht in Bestbesetzung antreten konnte und deshalb kaum den GSC unter Druck setzte. Letztlich sprang ein 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) für den GSC heraus. Die letzten beiden Satzergebnisse zeigen dabei, dass es durchaus kein sicheres 3:0 war. Aber die wichtigen zwei Punkte hatte Güstrow eingefahren.

Nachdem sich Essel und Hagenah im zweiten Tagesspiel eine dramatische Auseinandersetzung geliefert hatten, die Hagenah knapp mit 3:2 für sich entschied, war klar, dass der GSC in seinem Spiel gegen Hagenah zulegen musste. Deshalb versuchten die Güstrowerinnen zunächst durch eigenen Angriffsdruck den Gegner in Schwierigkeiten zu bringen, was nicht so recht gelang. Immer wieder war es vor allem die starke Hauptangreiferin aus Hagenah, die die Güstrower Abwehr in Verlegenheit brachte. So gingen die ersten beiden Sätze mit 11:8 und 11:5 an Hagenah. Güstrow wechselte dann im Aufschlag und Martina Wauer versuchte jetzt, die Hagenaher Angriffsspielerin gezielt aus dem Spiel zu nehmen, womit der GSC dann erfolgreicher wurde und die Sätze 3 und 4 mit 11:9 beziehungsweise 12:10 für sich entscheiden konnte. Aber es blieb ein Spiel auf Augenhöhe und im fünften Satz gewann Hagenah wieder Oberwasser und dem GSC unterliefen zwei, drei Unkonzentriertheiten zu viel. Deshalb gewann Hagenah den Satz mit 11:7 und das Spiel dadurch mit 3:2.

Hagenah wird sich damit ein Duell mit Düdenbüttel um den Staffelsieg liefern. Der GSC kann am kommenden Wochenende – dann wieder in eigener Halle – Platz drei absichern.

Güstrower SC: Diana Freiknecht, Juliane Karasz, Katrin Rosenow, Svenja Riebe, Martina Wauer, Christin Mast, Antje Trautz