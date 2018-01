Leichtathletik : Sechsmal Edelmetall für den LAC

Jüngste Leichtathleten aus Mühl Rosin holten bei den Mehrkampfmeisterschaften in Neubrandenburg eine Gold- sowie fünf Bronze-Medaillen

von Onlineredaktion SVZ

25. Januar 2018, 05:00 Uhr

Die jüngsten Leichtathleten des LAC Mühl Rosin starteten bei den Mehrkampfmeisterschaften in Neubrandenburg. Der Wettkampftag begann für die 8- bis 11-jährigen Athleten mit den Staffelwettbewerben über die 6x100m. Jeweils drei Mädchen und drei Jungen laufen dabei in einer Staffel. Bei den 10- und 11-Jährigen gingen mit Tewes Schulz, Natalia Kuberka, Pepe Syniawa, Yepa Hudowenz, Louis-Michel Klein und Florence Ramlow die schnellsten Mädchen und Jungen des LAC an den Start. Hinter den Staffeln aus Rostock und Neubrandenburg errangen sie die Bronzemedaille.

Danach waren die 8- und 9-Jährigen am Start. Auch sie mussten 6x100m absolvieren. Johannes Kunkel war der Startläufer. Er übergab den Staffelstab an Moja Hudowenz, die beim Wechsel an Oskar Klein bereits einen Vorsprung erlaufen konnte. Oskar verteidigte den Vorsprung und übergab an Emma Wolf. Für Letztere war es der erste Wettkampf überhaupt für den LAC. Emma übergab an Simon Stief, der den Vorsprung ausbaute und der Schlussläuferin Carla Behrens ein beruhigendes Polster mit auf den Weg gab. Clara verteidigte den Vorsprung bis ins Ziel. Die Staffeln aus Greifswald und Neubrandenburg waren besiegt, der Staffelstab nicht heruntergefallen und die Bahn nicht verlassen worden. Der Auftakt für einen großen Wettkampftag war bestmöglich absolviert und den Trainern fiel ein Stein vom Herzen.

Danach begannen für die Jungen und Mädchen die Mehrkämpfe. Die 10- und 11-Jährigen hatten einen Vierkampf (50m-Lauf, Weitsprung, Hochsprung, 800m-Lauf) zu absolvieren. Bei den 8- und 9-Jährigen war ein Dreikampf (50m, Weitsprung und 800m) zu meistern. Bei den 9-jährigen Jungen errang Simon Stief die Bronzemedaille. Johannes Kunkel wurde Siebter und Oskar Klein erreichte den 17. Platz.

Moja Hudowenz freute sich ebenso über die Bronzemedaille bei den 9-jährigen Mädchen. Natalia Kuberka startete erstmals bei einer Landesmeisterschaft für den LAC. Die Zehnjährige errang mit der Bronzemedaille im Mehrkampf ihre bislang wertvollste Medaille. Da konnte Florence Ramlow in der AK 11 nicht nachstehen. In einem beherzten 800m-Lauf sicherte auch sie sich die Bronzemedaille. Auch Yepa Hudowenz war in der AK 11 mit ihren Ergebnissen unter 39 Starterinnen zufrieden.

Der Vorjahressieger beim Dreikampf der Jungen, Pepe Syniawa, musste in der AK 10 erstmals den Vierkampf absolvieren. Dabei erreichte er mit dem 4. Platz eine ausgezeichnete Leistung unter den besten Athleten des Landes. Die Ergebnisse lassen auf gute Freiluftleistungen hoffen.

