Segeln : Silber aus der Kieler Förde gefischt

In diesem Jahr fand die Deutsche Meisterschaft der Kutter ZK 10 im Rahmen der 128. Kieler Woche auf der Kieler Förde vor dem Tirpitzhafen der Naval Base Kiel statt. Für viele Teilnehmer war dies ein sehr früher Zeitpunkt für eine Deutsche Meisterschaft, dennoch gingen 24 Kutterbesatzungen aus ganz Deutschland an den Start und sorgten für eine farbliche und regattatechnische Belebung im Rahmen dieser weltweit größten Segeltraditionsveranstaltung. Aus Teterow waren drei Kutter dabei: Die „Poseidon“ mit Steuermann Heiko Otte, die „Resi“ mit Steuermann Hubert Zisch und die „Teamwork“ als amtierende Deutsche Meister mit Steuermann Hans-Werner Rix.

Die Kieler Woche begann mit Sturm und Schauer – dem typischen Kieler-Woche-Wetter. Nach der großen Steuermannbesprechung am ersten Wettfahrttag wurde die erste Wettfahrt bei Winden um vier Beaufort aus Richtung West gestartet. Carsten Jansen, Taktiker und Navigator an Bord der „Teamwork“: „Die Kurse sind bekanntermaßen in Kiel etwas kurz, weil man sich aus den Sperrgebieten und dem Fahrwasser heraushalten muss. Außerdem ist das Revier schwierig zu segeln, weil über den Berg und den Tirpitzhafen so mancher Winddreher verarbeitet werden muss. Bei Starkwinden ist das etwas weniger ausschlaggebend als bei Schwachwinden.“

Dem ersten Wettfahrttag mit drei Tageswettfahrten bestimmten eindeutig die favorisierten Teterower Crews „Resi“ und Teamwork“. Die „Resi“ ersegelte die Serie 2, 1, 2, während die „Teamwork“ die Plätze 1, 2 und 3 belegte. Damit führten beide Teams auch die Gesamtwertung deutlich vor der Konkurrenz an. Das Team der „Poseidon“ belegte mit den Plätzen 18, 18 und 12 einen Platz im letzten Drittel des Feldes.

Am zweiten Wettfahrttag hatte der Wind doch erheblich nachgelassen und wehte mit 2 bis 3 Beaufort bei abnehmender Tendenz. Carsten Jansen: „Der stark und mitunter plötzlich drehende Wind aus Südwest und Nordwest machte das Segeln sehr schwierig. Man musste ein wenig Glück haben.“

Mit diesen Bedingungen kamen die Teterower Crews, insbesondere die „Teamwork“, gar nicht zurecht. Auch die „Resi“ machte es nur um Nuancen besser. So ersegelte die Resi die Plätze 6, 6 und 4 und die „Teamwork“ die Plätze 9, 7 und 5. Dabei setzten die titelverteidigende „Teamwork“ zwei Starts völlig „in den Sand“ und kamen als fast Letzte über die Startlinie. Danach starteten sie eine rasante Aufholjagd, die zu den genannten Plätzen reichte. Erheblich besser kam die „Poseidon“ mit den Bedingungen zurecht und belegte die Plätze 8, 10 und 10, die in der Gesamtwertung zu einem guten 13. Platz reichen sollten. Nach diesem zweiten Wettfahrttag konnten sowohl die „Resi“ als auch die „Teamwork“ ihre Positionen in der Gesamtwertung behaupten, allerdings war die Konkurrenz deutlich näher gekommen.

Der dritte Wettfahrttag sah eine spiegelglatte Kieler Förde: Segeln unmöglich. So fasste die Wettfahrtleitung recht schnell den Entschluss: Die siebte Wettfahrt wird nicht ausgetragen. Damit stand fest: Deutscher Meister 2017 in der Kutterklasse K 10 ist die „Resi“ vom Teterower Seesportverein e. V. mit der Besatzung um Steuermann Hubert Zisch: Raik Rachow, Wiebke Badendiek, Harry Hermann, Lothar Plischka, Ronald Gasde und Stefan Frey. Den zweiten Platz belegten die Titelverteidiger der „Teamwork“ um Steuermann Hans-Werner Rix: Gerd-Uwe Damm, Walter Peters, Rüdiger Wölk, Jörg Gutschner von der Spiel- und Sportvereinigung Teterow e. V. Abteilung Segeln und Carsten Jansen von Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e. V. Den 13. Platz belegte die Besatzung der „Poseidon“ vom Teterower Seesportverein e. V. um Steuermann Heiko Otte: Silke Otte, Diana Possehl, Christian Possehl, Bernd Hahn und Udo Rochel.

Nach zwei Goldmedaillen 2015 und 2016 stand Carsten Jansen in seinem erst vierten Jahr im Kutter ZK 10 damit zum dritten Mal in Serie auf dem Siegertreppchen: „Die Abstände sind so knapp, dass sowohl die Titelverteidigung als auch Platz fünf möglich gewesen wäre. Insofern sind wir natürlich mit der Silbermedaille total zufrieden.“ Zum ersten Mal gelang der Doppelsieg für Teterow.