Laufsport : Sommer-Stundenlauf-Serie startet

Exakt eine Woche nach dem kalendarischen Sommeranfang geht auch die Sommer-Stundenlauf-Serie in den Güstrower Heidbergen wieder an den Start. 1984 von der damaligen Betriebssportgemeinschaft Lokomotive aus der Taufe gehoben und inzwischen vom Tri Fun Güstrow ausgetragen, erlebt die Laufserie für alle Freunde der sportlichen Bewegung in der Natur nun schon ihre 34. Auflage.

Jung und Alt, Einwohner und Gäste sind herzlich eingeladen, auf einer schattigen Waldrunde ihre Kondition zu testen. Möglich ist das sowohl im Halbstundenlauf als auch über die volle Stunde. Dabei ist das Tempo eher zweitrangig, denn für alle ist beim Schlussknall der Lauf gleichzeitig beendet. Gewinner sind alle Teilnehmer, weil sie sehr viel für ihre Gesundheit, Spaß und Wohlbefinden tun.

Pokalgewinner bei Damen, Herren und Kindern werden natürlich trotzdem ermittelt. Allerdings sind das keineswegs die oder der Schnellste. Die Gewinner werden nach einer besonderen Wertung ermittelt, in die neben der Laufleistung auch Alter und Gewicht der Aktiven eingehen. So besteigen am Ende einmal nicht unbedingt die schnellsten Läufer das Siegerpodest, sondern bei den Güstrower Stundenläufen sind es auch schon einmal die erfahrenen Jahrgänge.

Pokalverteidiger sind in diesem Jahr Anke Heise aus Laage und der Kühlungsborner Fred Bauske. Der Kinderpokal wird auf jeden Fall einen neuen Besitzer finden. Hannes Kuntermann, der den Pokal zwei Jahre in seinem Kinderzimmer aufbewahren durfte, ist inzwischen 15 Jahre alt und nicht mehr in dieser Klasse startberechtigt. Vielleicht bleibt das gute Stück aber doch im Hause Kuntermann, denn Hannes’ ein Jahr jüngerer Bruder Hannes konnte in dieser Saison auch schon mit sehr guten Laufleistungen aufwarten.

Der erste Startschuss 2014 erfolgt am kommenden Mittwoch, 28. Juni, um 17.15 Uhr für die Halbstundenläufer – über diese Distanz wird auch der Kinderpokal vergeben. Die Stundenläufer gehen um 18 Uhr auf die 1.400 Meter lange Runde. Anschließend trifft man sich dann noch zur Auswertung und einen gemütlichen Plausch direkt am See.

Traditioneller Treffpunkt ist auf dem Großen Rodelberg in den Heidbergen gegenüber dem Badestrand des Inselsees. Dort erfolgt auch die Anmeldung. Um Staus und Verzögerungen zu vermeiden, wird um rechtzeitiges Erscheinen gebeten. Die weiteren Termine der Sommer-Laufserie sind der 12. und 26. Juli, bevor am 4. August dann der Stundenpaarlauf gestartet wird, in dessen Anschluss die Siegerehrung und Pokalübergabe erfolgt.