Handball : Starker Auftritt nicht belohnt

In der Handball-MV-Liga hat es für die Männer des Güstrower HV bei der TSG Wismar nicht gereicht. Sie verloren trotz einer engagierten Auftritts mit 18:21.

Die Wismaraner haben sich vor der Saison personell mit Marc Hünerbein verstärkt, der in der Jugend bei den Mecklenburger Stieren eine gute Ausbildung genoss und in den letzten Jahren sowohl in der 3. Liga in Schwerin als auch mit Stralsund in der Ostsee-Spree-Liga höherklassige Handballluft geschnuppert hat.

Die Gäste starteten den ersten Angriff und verbuchten den ersten Treffer des Tages. Die Hausherren zogen aber nach. Beide Teams arbeiteten geordnet in der Abwehr, sodass der erfolgreiche Abschluss auf beiden Seiten nicht problemlos vonstatten ging. Es entwickelte sich ein Handballspiel mit wenigen Toren. Bis zur 22. Spielminuten verbuchten beide Teams jeweils erst fünf Tore auf ihrem Konto. Die Hausherren hatten zwar vor einer starken GHV-Sieben gewarnt, doch mit solch starker Abwehr hatten sie wohl nicht gerechnet. Als taktisches Mittel brachte die TSG nun den siebten Feldspieler zum Einsatz. Dies ging zunächst nicht auf, denn den ersten so gespielten Angriff verdaddelten die Schützlinge von Trainer Hünerbein. Der Ball landete in den Händen von Torwart Oliver Mayer, der sofort den leeren Kasten gegenüber im Auge hatte und zum 5:6 für die Güstrower einnetzte. Dennoch ging die Heim-Sieben von dieser Marschroute nicht ab. Immer wieder musste ihr Torhüter seinen Platz verlassen und die Angriffe wurden mit sieben Männern gespielt. So gelang ihnen bis zur Pause ein leichtes Enteilen auf 10:8, aber nur, weil die Gäste ein wenig Pech an den Händen hatten. Weitere zwei Mal verfehlten ihre Würfe das gegnerische leere Tor.

Durchgang zwei gestaltete sich nicht wesentlich anders, wobei so allmählich der Vorsprung minimal wuchs. Aber der Kampfeswille der Güstrower war weiter ungebrochen, sie mühten sich redlich und nahmen die Aufholjagd an. Auf sein zweites Tor in dieser Partie konnte Torhüter Mayer blicken, der erneut den leeren gegnerischen Kasten anvisierte und traf. Jeder leistete seinen Beitrag und zehn Minuten vor Schluss wurde es plötzlich beim 19:17 wieder eng für die Gastgeber. Im weiteren Verlauf häuften sich dann aber die technischen Fehler, leichte Bälle wurden einfach verschenkt und die Möglichkeiten aufzuholen, schwanden dahin. Mit Schlusspfiff mussten sich die Barlachstädter 21:18 geschlagen geben.

Güstrower HV: Lucas Manske, Oliver Mayer (2 Tore) – Marcel Tiedemann (4), Michael Köhler (4), Felix Meyer, Pascal Burke (1), Tom Golatowski, Christoph Götze, Tim Dethloff (7), Moritz Langer, Johannes Karl