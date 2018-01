Tischtennis : Tischtennis-Asse feiern zehnten Saisonsieg

vergrößern 1 von 1 Foto: roki 1 von 1

von Robert Grabowski

erstellt am 08.Jan.2018 | 05:00 Uhr

Zehnter Sieg im zehnten Spiel. Der FSV Rühn ist in der Tischtennis-Verbandsliga weiterhin nicht aufzuhalten, wenngleich sie im Duell gegen den Tabellenvorletzten, TTC Kröpelin, in manchen Spielen so ihre Probleme hatten. Die ersten beiden Niederlagen entstanden zum Beispiel jeweils nach einer 2:0-Satzführung. Zunächst unterlag das Doppel um Martin Kammin und Michael Jacob, dann hatte auch noch Erik Kneifel das Nachsehen, der kurz vor Schluss ein weiteres Einzel mit 2:3 abgab. Allerdings büßten die Rühner dadurch nicht ihre Gesamtführung ein. Erfolgreichste Punktesammler auf Seiten des FSV waren Matthias Kindt und Jan Vick.

FSV Rühn: Matthias Kindt (2,5 Punkte), Erik Kneifel (0,5), Jan Vick (2,5), Ralf Göllnitz (1,5), Michael Jacob (1), Martin Kammin (1)