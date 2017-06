Laufsport : Tom Gröschel im Pech: Saison schon „gelaufen“

vergrößern 1 von 1 Foto: eros 1 von 1

Unverhofftes Wiedersehen bei der U23-DM mit Tom Gröschel. Der aus Badendiek stammende Langstreckenläufer vom TC Fiko Rostock kam aus Wattenscheid, seinem sportlichen Lebensmittelpunkt, mal kurz rüber nach Leverkusen, um aktuelle Vereinskameraden anzufeuern und alte wiederzusehen. Voran natürlich die Diskuswerfer Henning und Clemens Prüfer, die einst wie Gröschel das Trikot des LAC Mühl Rosin trugen. Dass der 25-Jährige dazu überhaupt Zeit hatte, kommt ihm allerdings alles andere als gelegen. Denn wieder einmal, wie so oft in den vergangenen Jahren, bremst ihn eine Verletzung aus. „Einen Längsriss in der Achillessehne haben sie jetzt festgestellt. Seit der OP vor zwei Wochen muss ich einen Spezialschuh tragen. Noch sieben Wochen - und das im Sommer“, berichtet Gröschel. Viel schwerer als die Unannehmlichkeit wiege aber, dass damit das Laufjahr für ihn schon wieder weg ist. Sein großer Traum, die Teilnahme an der Berlin-EM 2018, rückt damit in kaum noch erreichbare Ferne. Anders als für die meisten Disziplinen beginnt der Qualifikationszeitraum für die Marathonläufer nämlich nicht erst im nächsten Frühjahr, sondern bereits im kommenden Herbst. Auf die klassischste aller Olympiadistanzen will Gröschel hinarbeiten, weil er hier seine größten Chancen sieht, Deutschlands Farben international zu vertreten. Mit einem Sieg beim Kölner Halbmarathon im Oktober 2016 hatte er einen wichtigen Meilenstein in seinen systematischen Aufbauplan gesetzt. Gröschel: „Im Herbst sind regelmäßig die schnelleren Rennen. Weil die für mich wegen der Verletzung jetzt schon abgefahren sind, muss ich zusehen, dass ich einen schnellen Frühjahrsmarathon erwische. Dann hätte ich nur noch diese eine Chance.“ Vorausgesetzt natürlich eine rasche Genesung und anschließend rascher Anschluss an das geforderte sportliche Niveau.



von Eckhard Rosentreter

erstellt am 22.Jun.2017 | 05:00 Uhr