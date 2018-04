Motorsport : Treffen der Speedway-Haudegen

Der Güstrower Clemens Bever lud zum 13. Mal Fahrer und Mechaniker der 1970er-Jahre ein

von Hans-Jürgen Kowalzik

22. April 2018, 05:00 Uhr

Seit 26 Jahren kommen sie alle zwei Jahre zusammen: DDR-Speedwayfahrer der 1970er-Jahre, ihre Mechaniker, Funktionäre und Rennärzte, u.a. aus Neubrandenburg, Lübbenau, Meißen, Leipzig, Stralsund, Rostock und Güstrow. Wer möchte, bringt auch seine Frau, bei manchem damals die Freundin, mit. Zu verdanken haben sie das Clemens Bever. Dieses Mal suchte er für den 13. Legenden-Treff das Hotel und Restaurant „Am Wiesengrund“ in Lalendorf aus.

Der Güstrower Haudegen war 16 Jahre lang auf den Speedwaybahnen im In- und Ausland zu Hause und heimste unzählige Meisterkränze und Medaillen ein. Aber was danach geschah, behagte dem heute 72-Jährigen überhaupt nicht. „Ja, es stimmt, wir hörten mit dem Sport auf. Aber müssen denn alle auf Nimmerwiedersehen auseinanderlaufen?“, fragte er sich. 1992 trommelte er die alte Garde von einst aus der ganzen Republik das erste Mal zusammen. Der Teterower Walter Hehl, nach einem schweren Unfall als Fahrer immer der verlässliche Mechaniker und ruhende Pol in der Bever-Box, erinnert sich: „Wir trafen uns im Hotel ,Stadt Güstrow’. 24 Mann waren ein bescheidener Anfang.“ Aber schon zwei Jahre darauf war die Resonanz größer und sie nahm stetig zu.

In Lalendorf freute sich der Organisator über 68 Teilnehmer – darunter sieben DDR-Einzelmeister mit 18 Titeln von 1962 bis 1990: Diethelm „Otto“ Triemer (Lübbenau/Güstrow), Dieter Tetzlaff (Güstrow), Jürgen Hehlert, Herbert Mussehl (beide Neubrandenburg) und der Organisator, 1975 DDR-Champion und außerdem mit fünf Vize-Titeln dekoriert.

Auch Joachim Mell kam nach Lalendorf. Er findet die Idee von Clemens Bever, sich auf diese Weise an alte Zeiten zu erinnern, sehr gut. Der Güstrower wurde 1989 Einzelmeister. Er ging noch vor der Wende in den Westen, wo er mit Ehefrau Sabine in Melsungen heimisch wurde. „Aber es zieht mich schon mehrmals im Jahr nach Güstrow oder nach Niegleve, wo ich gern bei Ebensings bin“, erzählte Mell, der bei dem Treffen seinen 60. Geburtstag feierte.

Mit dem Meißener Peter Liebing war der DDR-Speedwaymeister von 1969 dabei. Außerdem gehörte er zu den ersten Eisspeedwaypiloten in der DDR: „Ich bin seit zehn Jahren immer dabei und finde es gut, dass dieser Sport auch auf die Art nicht in Vergessenheit gerät“, lobte der 79-Jährige das Engagement von Clemens Bever, der ihn 1973 in der Einzelmeisterschaft auf den 3. Platz verwiesen hatte. Liebing war außerdem zweimal Mannschaftsmeister und einmal mit Jochen Dinse Paarmeister. Für Dinse, mit 15 Meistertiteln und einer Weltfinalteilnahme im Londoner Wembley-Stadion einer der erfolgreichsten Stahlschuh-drifter der DDR, erhoben sich alle für eine Schweigeminute. Der Meißener war im Dezember 2016 gestorben.

Der Güstrower Dr. Klaus Düwel war 1965 der erste Rennarzt beim MC Güstrow. „Kein Vergleich zu heute. Die Bande waren Strohballen und bei Stürzen war es kreuzgefährlich. Meine medizinische Ausrüstung war eher primitiv. Trotzdem half ich immer, so gut wie ich es konnte“, berichtete der 81-Jährige.

An seinem Tisch saß auch Bruno Bülau, einer der ersten Speeedwayfahrer, der dem MC Güstrow zu vorderen Plätzen verhalf. „Bruno war ein Draufgänger“, schilderte Düwel. „Deshalb hatte ich ihm vor jedem Rennen im Krankenhaus schon ein Bett reservieren lassen“, erzählte er und Bruno Bülau lachte mit.

Für Clemens Bever sind diese Begegnungen ein Zeichen dafür, wie gern alle zu diesem Treffen kommen. Dann sind für ihn die ungezählten Stunden vergessen, in denen er diese Zusammenkünfte organisiert. In zwei Jahren erhält er Hilfe. Bever: „Dietmar Tripke hat sich bereit erklärt, den nächsten Treff in Leipzig zu veranstalten. Das finde ich sehr gut und darauf freuen sich jetzt schon alle.“