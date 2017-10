Handball : TSV-Ladies schlagen Ligaprimus

vergrößern 1 von 1 Foto: Manfred Schulz 1 von 1

In der Handball-MV-Liga sorgten die Frauen des TSV Bützow für eine faustdicke Überraschung und schlugen den bis dato noch ungeschlagenen Ligaprimus, SV Fortuna Neubrandenburg, mit 26:23. „Gewonnen haben wir über die agile Abwehr“, so TSV-Trainer Jürgen Klink, „vorne lief wahrlich nicht alles glatt, auch wenn am Ende 26 Tore auf der Habenseite standen.“

Die Bützowerinnen gingen in den ersten 30 Sekunden in Führung und zeigten, wer hier der Favoritenschreck ist. Die Abwehr stand fest und sicher, so dass die Neubrandenburgerinnen zu tun hatten, durch die Mauer zu brechen. Doch was die Bützower Mannschaft in der Deckung bewies, konnte sie im Angriff nicht adäquat umsetzen. Das sogenannte Durchspielen klappte nicht immer mit Bravour, und so schafften es die Damen aus Bützow nicht, sich in der ersten Viertelstunde von den Gegnern abzusetzen. Erst einige kleine Veränderungen in der Aufstellung bewirkten ab der 20. Minute einen gewissen Vorsprung von vier Toren bis zur Halbzeitpause (13:9).

Eine kleine Sensation lag in der Luft. Allen TSV-Akteuren war bewusst, dass auch die nächsten Anstrengungen 30 Minuten erforderten. Gut war, dass es dieses Mal ohne irgendeinen Bruch im Abwehrspiel der Bützowerinnen weiterging. Es gelang ihnen in den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit, sich mit sechs Toren abzusetzen. Doch, wie zu erwarten war, gaben die Gäste aus Neubrandenburg nicht nach. Auch ihrerseits stieg der Kampfeswille. So wurde die Partie immer spannender. Nach und nach schlossen die Gäste auf. Beim 17:17 in der 45. Minute nahm Jürgen Klink eine Auszeit. Das Spiel hätte an dieser Stelle kippen können. Erneut wurde umgestellt. Danach übernahm Katrin Horke Verantwortung. Die Bützowerinnen legten erneut vor. Die Gäste schlossen zum 18:18 auf. Das Spiel wurde nun körperbetonter. So mussten auch die Unparteiischen progressive Strafen austeilen. Allein in der zweiten Hälfte gab es sechs Siebenmeter-Würfe und fünf Verwarnungen. Trotzdem gingen die Gastgeberinnen wiederholt in Führung. Sie legten sogar zwei Tore vor. Am Ende gewannen die Bützowerinnen mit 26:23 vor heimischem Publikum, welches das Team unglaublich unterstützte. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt bei aller Freude. Drei Verletzte sind nach einem solchen Spiel zu viel. Eine Kapselverletzung am Finger, eine Prellung der Rippen mit Wassereinlagerung und eine Stauchung des Ellenbogens sind ein Resultat. „Ein tolles Spiel machte Celin Kellert, wenn man bei der mannschaftlichen Gesamtleistung jemanden herausheben will“, lobt Jürgen Klink.

TSV Bützow: Maxi Wegner, Juliane Kaiser, Stefanie Praetzel – Julia Kretschmer (4), Selina Blumrich, Anne Behning (2), Patricia Sachs, Celina Bollow-Garlipp (3), Yvonn Jäger, Katrin Horke (5), Celin Kellert (9), Josefine Schreier(2), Anna Herbst(1), Anne Effenberger, Franziska Schmidt