Faustball : Unvergessliche Momente erlebt

Güstrower U12-Faustballer sammelten bei den Deutschen Meisterschaften einmalige Erfahrungen und wurden 23.

06. September 2018, 05:00 Uhr

Die U12-Faustballer des Güstrower SC haben den Saisonhöhepunkt hinter sich. In Biberach/Riß (Baden-Württemberg) fand die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft statt, zu der sich jeweils die 24 besten männlichen und weiblichen Teams Deutschlands qualifiziert hatten. Die noch sehr junge Güstrower Mannschaft (Altersschnitt 9,8 Jahre) hatte in dieser Saison bereits einige tolle Erfolge feiern können (Platz 7 beim Wedding Cup in Berlin und der Vizemeistertitel in der Landesmeisterschaft Schleswig-Holsteins), so dass die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften die Belohnung für diese tollen Leistungen darstellte. Für die meisten Güstrower Spieler war es die erste derartige Meisterschaft und so lautete die Zielstellung: Spaß haben – Genießen – Erfahrungen sammeln.

Als Mannschaft mit der längsten Anreise im Feld (834 km) startete der GSC in seiner absolut hochkarätig besetzten Vorrundengruppe vor zahlreichen Zuschauern aus ganz Deutschland mutig und engagiert in das Turnier. Gegen den Leichlinger TV (Landesmeister Nordrhein-Westfalen), den Ahlhorner SV (Landesmeister Niedersachsen), den SV Kubschütz (Landesmeister Sachsen), den TV Unterhaugstett (Landesmeister Baden-Württemberg) und den TV Dörnberg (Landesmeister Rheinland-Pfalz) konnten die Güstrower immer wieder Paroli bieten, jedoch gelang leider kein Satz- oder Spielgewinn. Obwohl die Güstrower zum Teil drei Jahre jünger waren als ihre Kontrahenten, konnten viele Sätze offen gestaltet werden und es wurde um jeden Ball gekämpft. Und so war die Mannschaft am Ende des Tages keineswegs enttäuscht aufgrund ihrer Leistung. Allein die Tatsache, sich gegen derart starke Mannschaften nie leicht geschlagen gegeben zu haben, erfüllte die Spieler und auch die Trainer mit Stolz.

Am zweiten Tag setzte sich die Mannschaft für die anstehenden Platzierungsspiele dann das Ziel, mindestens einen Sieg zu erspielen und damit den letzten Platz zu vermeiden. Im ersten Spiel der Platzierungsrunde wartete mit dem TV Vaihingen/Enz ein großer Name der Faustballwelt auf die Güstrower, welcher seit jeher für technisch gut ausgebildete Spieler und spielstarke Mannschaften steht. Der erste Satz verlief in einem umkämpften Spiel auf regennassem Rasen absolut ausgeglichen und die Güstrower kämpften leidenschaftlich für ihr selbstgestecktes Ziel. Mit 12:14 ging dieser erste Durchgang denkbar knapp und erst in der Verlängerung an die Mannschaft aus dem Raum Stuttgart, was dem Willen der Güstrower jedoch keinen Abbruch tat. Jedoch musste auch im zweiten Satz die Stärke des Gegners anerkannt werden und eine erneute 0:2-Niederlage stand am Ende auf der Anzeigetafel.



Letztes Turnierspiel ließ Herzen höher schlagen





Nun blieb nur noch das letzte Turnierspiel gegen die gastgebende TG Biberach, um den ersehnten Erfolg zu feiern. Auch Biberach trat mit einer sehr jungen Mannschaft an, so dass ein Spiel aufAugenhöhe zu erwarten war. Was dann jedoch folgte, ließ jedes Sportlerherz höher schlagen. Güstrow startete furios und mit jeder gelungenen Aktion wuchs die Gewissheit: Das ist unsere Chance! Schnell kämpfte sich der GSC in Führung und baute diese mit viel Herz und spielerischem Können aus, bis am Ende ein 11:3-Satzerfolg zu Buche stand. Nun galt es, die Konzentration hoch zu halten, denn auch Biberach steckte nicht auf. Die Zuschauer bekamen einen engen zweiten Satz mit zahlreichen längeren Ballwechseln geboten, in dem Güstrow sich im Endspurt zwei Matchbälle erarbeitete. Die folgende gegnerische Angabe konnte angenommen und der eigene Angriff platziert werden. Doch das Biberacher Team erkämpfte auch diesen Ball und hatte die Chance, mit einem gelungenen Angriff zu punkten. Als der Ball dann jedoch die Leine berührte und es damit den entscheidenden Punkt für Güstrow gab, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Spieler und Trainer feierten diesen so schwer erarbeiteten Sieg wie einen Meistertitel und gingen mit stolzgeschwellterBrust vom Spielfeld. Damit erreichte der Güstrower SC den 23. Platz bei den Deutschen Faustballmeisterschaften U12 und verdiente sich den Respekt der gegnerischen Teams sowie des Publikums.

Diese Meisterschaft war sowohl für die Spieler als auch für die Trainer und Betreuer ein einmaliges Erlebnis. Auf allerhöchstem Niveau konnten die Güstrower Sportler mithalten und unbezahlbare Erfahrungen – sowohl sportlich als auch menschlich – sammeln. Wenn man bedenkt, dass die Spieler des Güstrower SC zum Teil noch mehrere Jahre in der Altersklasse U12 starten dürfen, dann darf hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt werden. Und wer weiß, ob nach den Deutschen Meisterschaften 2019 nicht vielleicht schon von noch mehr siegreichen Spielen berichtet werden kann.

Güstrower SC: Felix Fischer, Jeppe Tandelmayer, Toni Freiknecht, Ulrich Bruckert, Micha Ohloff, Florian Ohloff, Johann Frick, Hannah Weidemann