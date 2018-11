handball : Auf Augenhöhe mit dem Favoriten

Hagenower Verbandsliga-Handballer verpassen in Neukloster nur knapp Überraschung / Wittenburger Männer erwischen schlechten Tag

von Thomas Willmann

14. November 2018, 23:00 Uhr

Es fehlte nicht viel und die Verbandsliga-Handballer des Hagenower SV hätten dem VfL BW Neukloster in dessen Halle den ersten Punktverlust zugefügt. Letztlich behielt der Tabellenführer aber doch mit 21:18 die Oberhand. Positiv aus Hagenower Sicht: Die Mannschaft konnte sich gegenüber dem Saisonbeginn im Abwehrbereich weiter stabilisieren und ihre Fehlerquote deutlich reduzieren.

In einer zähen Anfangsphase erzielten die Gäste nach zuvor drei vergebenen Kontern das erste Tor der Partie. Da waren bereits fünf Minuten gespielt. Im weiteren Verlauf wechselte die Führung mehrfach. Neukloster zeigte sich von der flexiblen HSV-Deckung sichtlich beeindruckt. Die eigenen Angriffe wurden geduldig ausgespielt. Hier zeichnete sich insbesondere Tobias Schluck mit fünf sehenswerten Toren aus dem Rückraum aus. Auch die Einwechslung des individuell starken Florian Schilling griff. Zur Pause hieß es 12:12.

Die Hagenower blieben auch nach dem Seitenwechsel auf Augenhöhe, ließen jedoch einige gute Chancen aus. Der VfL machte es allerdings nicht besser. Es fielen nur wenige Tore. Mit einem 16:16 ging es in die letzten zehn Minuten. Als die Blau-Weißen eine gegnerische Zeitstrafe nutzten und sich erstmals auf drei Tore absetzten (19:16/55.), kam das aber der Vorentscheidung gleich.

Hagenower SV: Braun, M. Thiel – Pätzold (1), F. Schilling (3), Rinke (1), Schluck (5), Fietkau, Schomann, R. Thiel (2), Koch (3), Holgerson, Erler, Höhn, K. Schilling (3/3)

7m: Neukloster (3/3), HSV (3/3); Zeitstrafen: Neukloster (3), HSV (4)



TSG Wittenburg – Schwerin-Leezen 23:25





Mit der Leistung, die die Verbandsliga-Handballer der TSG Wittenburg bei der 23:25-Niederlage gegen die SG HB Schwerin-Leezen ablieferten, dürften sie selbst alles andere als zufrieden gewesen sein. Schon in der Anfangsphase lief es nicht wirklich rund: In der Abwehr nicht wach und vorne keine klaren Chancen herausgespielt. Insofern waren die TSGler mit dem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand (4:7/13.) noch gut bedient. Zumindest stabilisierte sich in der Folge die Deckung. Auffällig blieben aber die vielen technischen Fehler in der Vorwärtsbewegung, die die erste Halbzeit wie ein roter Faden durchzogen. Mit einem 14:12 für die Gäste ging es in die Kabine.

Als zu Beginn der zweiten Halbzeit zunächst der Ausgleich (15:15/ 36.) und wenig später durch Marc Widdrus Tor zum 17:16 die erste Führung gelang (39.), durften die Wittenburger wieder auf einen erfolgreichen Spielausgang hoffen. Dazu hätte es in der Schlussphase allerdings einer besseren Chancenverwertung bedurft. Man warf den sehr gut aufgelegten Torhüter der Schweriner regelrecht berühmt. Und so reichte es ab dem 18:20 immer nur noch dazu, auf ein Tor zu verkürzen. Im nächsten Angriff stellten die Gäste stets wieder den Zwei-Tore-Abstand her. So ging es bis zum abschließenden 23:25 aus Wittenburger Sicht.



TSG Wittenburg: Pätzmann, Trester (3), Widdrus (3), Techam (2), Koberstein, Koch, Kögler (3/2), Greskamp (5), H. Schmidt (1), Langhans, Heckmann (6), Jaklin, Romberg



7m: TSG (2/2), Schwerin (3/2); Zeitstrafen: TSG (1), Schwerin (6)