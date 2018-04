Marathon-Landesmeisterschaften : Drei Medaillen auf langem Kanten

Herausragende Ausbeute der Läufer aus dem Landkreis in Ueckermünde

05. April 2018, 23:46 Uhr

Nach vielen Trainings- und Wettkampfeinheiten unter sibirischen Bedingungen zeigte sich das Wetter bei den traditionellen Landesmeisterschaften im Marathonlauf von seiner besten Seite. Bei optimalen 10 Grad Celsius, Sonnenschein und nur leichtem Wind wurden beim Ueckermünder Haffmarathon wie schon in den vielen Jahren zuvor die ersten Landesmeisterschaftsmedaillen des Jahres über die klassischen 42,195 Kilometer vergeben.

Dabei haben die Läufer aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim in gewohnter Manier ein Wörtchen mitgeredet. Insgesamt gingen bei der 35. Auflage über die fünf Kilometer, Halbmarathon- und Marathondistanz 250 Laufsportbegeisterte an den Start. Pünktlich zum Startschuss um 11 Uhr galt es, den flachen sieben Kilometer langen Asphaltkurs drei (21,1 Kilometer) bzw. sechs Mal (42,195 Kilometer) zu umrunden.

Für die Teilnehmer über die fünf Kilometer gab es eine Wendepunktstrecke. Diese erreichten auch demzufolge wieder als erste den Zielstrich. Sehr souverän konnte sich dabei Monika Sindt von der TSG Wittenburg (26:41 Minuten, 26. Platz Gesamtwertung) einen weiteren Altersklassensieg sichern. Sie knüpfte damit nahtlos an die Ergebnisse der vorherigen Wettkämpfe an. Gleiches gelang auch Kurt Tschiltschke über diese Distanz von 21,1 Kilometern. Er steigerte sich zu seiner Vorjahreszeit um über fünf Minuten und sicherte sich mit einer Endzeit von 2:10:34 Stunden den 1. Platz in seiner Altersklasse (53. Platz Gesamtwertung). Damit gelang ihm gleichzeitig ein wichtiger Sieg um die Punkte im Laufcup Mecklenburg-Vorpommerns.

Über die klassische Distanz von 42,195 Kilometer gab es in diesem Jahr gleich fünf Vertreter aus unserem Landkreis. Einen ganz starken Auftritt zeigte dabei die für die SG Aufbau Boizenburg startende Andrea Heim. In Vorbereitung auf den Hamburg Marathon (29. April) zeigte sie in einem gleichmäßigen Rennen ihre ganze Stärke. Mit einer Laufzeit von 3:33:44 Stunden gewann sie souverän den Landesmeistertitel der Frauen, der größte Erfolg in ihrer Läuferkarriere. Ähnliches gelang ihrem Vereinskameraden Wolfgang Mosel. Mit einer sehr guten Renneinteilung sicherte er sich insbesondere durch eine gute zweite Hälfte den Landesmeistertitel in seiner Altersklasse (3:21:46 Stunden, 12. Platz Gesamtwertung).

Aber auch die drei Wittenburger TSG-Starter hatten im Ziel großen Grund zur Freude. Martin Pankow blieb mit seiner Zeit von 2:58:29 Stunden unter der magischen Drei-Stunden-Marke, was die Goldmedaille in seiner Altersklasse und Platz sechs in der Gesamtwertung bedeutete. Mit Jörg Hinz (3:26:00 Stunden, 15. Platz Gesamtwertung) und Konrad-Wilhelm Schultz (3:29:37 Stunden, 20. Platz Gesamtwertung) durften sich zwei weitere Wittenburger jeweils über Silbermedaillen in ihren Altersklassen freuen.

Besonders für Hinz soll der Tag noch lange in Erinnerung bleiben. Er absolvierte seinen ersten Marathon und erhielt dafür von Sektionsleiter Martin Pankow einen Ehrenpokal. Das ist bei der TSG-Laufgruppe Tradition. Auch Pankow durfte vor zehn Jahren beim Berlin Marathon einen Ehrenpokal empfangen, damals von Sektionsleiter Kurt Tschiltschke.