fussball : Mit mehr Mut agieren

Verbandsliga-Fußballer der SG Aufbau Boizenburg wollen nach der Winterpause spielerisch zulegen

von Thomas Willmann

09. Januar 2019, 23:00 Uhr

Noch ruht der Ball bei den Verbandsliga-Fußballern der SG Aufbau Boizenburg. Ab der nächsten Woche wird an der Elbe aber wieder Vollgas gegeben. Am 15. Januar startet die Mannschaft in die Vorbereitung für den zweiten Abschnitt der Spielzeit 2018/2019. Da vor Weihnachten mit dem 16. Spieltag schon die Rückrunde eingeläutet wurde, stehen bis zum Saisonende Anfang Juni noch 14 Partien aus.

Die Boizenburger greifen vom zwölften Tabellenplatz aus wieder ins Geschehen ein. Die Bilanz von vier Siegen, vier Unentschieden und acht Niederlagen brachte ihnen 16 Punkte ein, bei einem Torverhältnis von 17:36. „Wir haben unser primäres Ziel erreicht, liegen zehn Punkte vor dem ersten Abstiegsrang“, gibt sich Aufbau-Trainer Alexander Lamer mit dem bisherigen Abschneiden recht zufrieden. Gleiches gilt für das generelle Auftreten der Mannschaft. Man habe in puncto Einstellung und Leidenschaft gegenüber dem Vorjahr zugelegt. „Wichtig war, dass wir abgesehen von zwei Ausnahmen die Spiele, die wir gewinnen mussten, für uns entscheiden konnten.“ Die beiden negativen Ausreißer waren die Heimniederlagen gegen Hanse Neubrandenburg und den Grimmener SV. Das 0:2 gegen den Aufsteiger aus Neubrandenburg zählt Lamer zu den Enttäuschungen der Hinrunde. „Das Spiel wollten wir im lockeren Dauerlauf nach Hause bringen. Das ging nach hinten los.“ Als absoluten Tiefpunkt stuft er den Auftritt in Rostock ein. Beim FC Förderkader René Schneider setzte es in Abwesenheit des Trainers eine 0:8-Klatsche. „Da fehlte es an allem, haben die Jungs die an diesem Tag Teamverantwortlichen schlicht im Stich gelassen.“ Es sei aber nicht schwer gewesen, diesen Durchhänger zu korrigieren. Man habe die Spieler an ihrer Ehre gepackt.

Die Mannschaft zeigte dann mehrfach, was in ihr steckt. Etwa im Flutlichtspiel beim FC Mecklenburg Schwerin, das für den Aufbau-Trainer trotz der unglücklichen 0:1-Niederlage als Highlight gilt. In dieser vielleicht besten Boizenburger Phase folgten weitere kämpferisch starke Auftritte gegen den TSV Bützow (2:2 in Unterzahl) und beim Tabellenzweiten in Pastow (2:2), die zwar nicht mit Siegen belohnt wurden, aber doch zeigten, dass man auch den guten Teams Paroli bieten kann. „Genau da wollen wir ansetzen, allen Gegnern im weiteren Saisonverlauf mit unseren Mitteln einen heißen Tanz liefern.“

Das Stichwort „Mut“ fällt in der Auswertung immer wieder, nimmt in Lamers Vorstellung einen zentralen Stellenwert ein: „Die Jungs müssen sich mehr zutrauen. Das gilt für den gesamten spielerischen Bereich, an erster Stelle für den Torabschluss.“ Er möchte in der Vorbereitung die nötigen Voraussetzungen schaffen, dass sich seine Mannschaft aus der Rolle des hauptsächlich Verteidigenden lösen und die eigenen individuellen Qualitäten besser zum Tragen bringen kann. Den Gegner früh unter Druck setzen, schnell umschalten und mit der nötigen Entschlossenheit vor dem Tor zum Erfolg kommen: so soll das Boizenburger Spiel aussehen.

Um das umsetzen zu können, muss man körperlich topfit sein. Da dürfte einiges auf die Aufbau-Kicker zukommen. Dreimal in der Woche wird während der Vorbereitung trainiert. Die Schwerpunkte liegen zunächst eindeutig in den Bereichen Athletik und Schnelligkeit. Um nicht durch schwierige Platzverhältnisse ausgebremst zu werden, läuft wohl vieles in der Halle ab. Einmal wöchentlich geht es aber auch nach Lauenburg, wo die Boizenburger auf Kunstrasen an Technik, Taktik und Abschlüssen arbeiten wollen.

Was den Kader betrifft, ist aktuell noch einiges in der Schwebe. Fest steht, dass man sich punktuell verstärken will. „Wir haben gute Gespräche geführt und sind optimistisch, dass wir in der Rückrunde das ein oder andere neue Gesicht im Aufbau-Trikot sehen werden.“ In puncto Zielstellung hat Alexander Lamer klare Vorstellungen: „Wir wollen uns weiterentwickeln und das Vorjahresergebnis verbessern. Wenn es gut läuft, sollte ein einstelliger Tabellenplatz drin sein.“

Testspiele der SG Aufbau Boizenburg

2. Februar, 14 Uhr, in Lauenburg: SGA – TSV Trittau

9. Februar, 14 Uhr, in Parchim: SC Parchim – SGA

16. Februar, 14 Uhr, in Zahrensdorf: SGA – Dynamo Schwerin

20. Februar, 19 Uhr, in Lauenburg: SGA – Breitenfelder SV