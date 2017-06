motorsport : Motocross der Spitzenklasse

vergrößern 1 von 1 Foto: thomas willmann 1 von 1

In der Vellahner Heide geht es am Wochenende wieder einmal hoch her – und wie. Der MC Vellahn hat sich für die 35. Auflage seines ADAC-Motocross mächtig ins Zeug gelegt, bietet allen Motorsportanhängern auf der 1570 Meter langen Strecke eine echte Premiere. Wertungsläufe zur Quad-Europameisterschaft – so etwas hat es in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht gegeben. Genannt haben Fahrer aus zehn Nationen, darunter die komplette Spitze.

von Thomas Willmann

erstellt am 22.Jun.2017 | 23:00 Uhr