Pferdesport : Reiter der Region erfolgreich auf Tour

Die Reitsportler der Region waren am Pfingstwochenende fleißig unterwegs und brachten jede Menge Preisschleifen nach Hause. So gewann die Redefinerin Christin Wascher mit Sweet Peppina beim 58. Pfingstturnier in Pasewalk den Großen Preis. Zwölf Starter meisterten den normalen Umlauf fehlerfrei. Von den sechs Paaren, die auch im Stechen Null gingen, legte die 18-Jährige mit ihrer Mecklenburger Schimmelstute die schnellste Zeit hin.

von Thomas Willmann

erstellt am 06.Jun.2017 | 23:00 Uhr