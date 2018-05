pferdesport : Saisonstart im „Valluhner Sack“

Buschreiter eröffnen Turnierserie 2018 morgen mit Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A

von Thomas Willmann

24. Mai 2018, 23:00 Uhr

Mit einer Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A* steigt der Reit- und Fahrverein Valluhn morgen in seine Turniersaison 2018 ein. Gemeldet haben 102 Reiter aus ganz Norddeutschland. Die zu erwartenden 130 Starts machen drei Abteilungen notwendig.

Los geht es um 7.30 Uhr parallel in drei Dressur-Vierecken. Da ohne große Pause nur eine halbe Stunde später in ungeordneter Reihenfolge die Springprüfung beginnt, können Dressur und Springen fast zeitgleich abgeschlossen werden. Etwa gegen 11.30 Uhr wird es soweit sein. Danach müssen sich alle Pferde einer Verfassungsprüfung unterziehen. Nur wer für topfit befunden wird, darf sich ab 13.30 Uhr dem Geländeritt stellen. Auf der von Parcourschef Thomas Nickel abgesteckten Strecke warten rund 20 Hindernisse. Um keine Strafpunkte zu riskieren, ist das vorgeschriebene Tempo einzuhalten. Für diese dritte Teildisziplin sind zwischen vier und fünf Stunden eingeplant. Bei der Siegerehrung werden auch die Kreismeister des Pferdesportbundes Ludwigslust-Parchim in den Leistungsklassen 5 und 6 ausgezeichnet. Für die Teilnehmer aus Schleswig-Holstein und Hamburg geht es zudem um Wertungspunkte für den diesjährigen „Rosemarie-Springer-Preis“.

Im starken Feld wollen sich mit Mailine Köster und Josephine von Mensenkampff auch zwei Reiterinnen vom RFV Valluhn behaupten. Weitere MV-Starter sind Emma Kümmel (Darß), Katharina Lomeyer (Dabel), Sandra Penndorf (Neuendorf), Sofie Schnellhammer (Ahlbeck) und Christiane Schröder (Dersekow).